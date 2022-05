Manequins do iPhone 14 mostrados em fotos práticas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Como aconteceu com as gerações anteriores do iPhone da Apple, fotos e vídeos acabaram de vazar para mostrar manequins da linha 14 do iPhone.

Estas versões vazias dos telefones são utilizadas por fabricantes de acessórios e caseiros, entre outros, para garantir que os produtos estejam prontos para acompanhá-los quando chegarem às prateleiras das lojas.

Entretanto, eles também podem dar uma boa noção de como serão os designs dos telefones, pelo menos no exterior, e em termos de suas dimensões.

Neste caso, se as fotos e o vídeo do leaker Sonny Dickson forem exatos, estamos dentro de um ano em que o visual e a sensação de um iPhone de bandeira não muda muito.

Espera-se que o ajuste principal esteja na remoção do infame entalhe no topo da tela, mas como os manequins não têm telas que não possam verificar.

A parte traseira dos telefones, e suas unidades de câmera, parecem quase idênticas às encontradas na faixa do iPhone 13, pelo menos pelo seu tamanho e forma.

Teremos que esperar até o final do ano para descobrir da Apple o quão precisos são estes manequins, mas eles certamente parecem ser de alta qualidade.

Essas 3 capas manterão seu iPhone 13 fino, protegido e com uma aparência fantástica Por Pocket-lint International Promotion · 31 Maio 2022

Escrito por Max Freeman-Mills.