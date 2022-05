Apple se volta para LG para a câmera frontal superior do iPhone 14

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple está fazendo uma grande mudança na câmera frontal do iPhone 14, de acordo com relatórios da Coréia do Sul.

A mudança seria uma partida significativa após anos de peças chinesas preenchendo a matriz de câmeras que a Apple usa para selar e desbloquear o rosto.

A LG Innotek aparentemente será a festa sortuda a se intensificar, depois de ter sido alinhada para começar a fornecer peças para o iPhone 15 - sua participação está sendo antecipada.

A mudança poderia trazer alguns benefícios bem-vindos aos usuários reais, também, pois aparentemente adicionará uma função de auto-foco à câmera frontal, algo que a maioria dos telefones reserva para sua câmera traseira principal.

Se isso realmente acontecerá de uma maneira que seja perceptível para os usuários normais não é, naturalmente, algo que possamos abordar agora, mas é interessante por si só que a Apple está mudando as coisas para cima em sua cadeia de fornecimento.

Uma vez que atualmente correm rumores de que o iPhone 14 está eliminando a longa distância a favor de recortes para suas câmeras frontais, isto poderia fazer dele um ano significativo para as câmeras auto-selvagens do iPhone de várias maneiras.

Escrito por Max Freeman-Mills.