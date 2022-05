Como usar rapidamente seu iPhone para ligar o ruído branco

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Você tem um bebê que precisa de um ruído branco para adormecer? Ou talvez você sempre tenha ouvido o som dos fãs à noite antes de ir para a cama, e agora você se encontra em um quarto de hotel ouvindo todos os sons ao seu redor, e você está desejando alguma forma de cancelar todo o ruído ambiente lá fora para que você possa ter algum descanso e relaxamento tão necessários.

Há esperança: o iPhone tem um recurso de ruído branco. Veja aqui como usá-lo.

Podemos nos aprofundar muito nisto, mas para economizar tempo, basta saber que o ruído branco contém todas as freqüências, e é freqüentemente usado para mascarar outros sons.

Se você quiser cancelar os sons de fundo e usar seu iPhone como uma máquina com ruído branco, siga os passos abaixo.

Você precisa adicionar Audição ao seu painel do Centro de Controle. O Control Center lhe dá acesso imediato às coisas - como tirar uma foto rapidamente, ligar Wi-Fi, controlar sua Apple TV e, neste caso, ligar o ruído branco. Mas para obter o ruído branco como opção em seu Centro de Controle, você precisa adicioná-lo no aplicativo Configurações.

Abra o aplicativo de Configurações em seu iPhone. Procure e encontre o menu "Centro de Controle". Procure o controle para "Audição" e adicione-o.

Nota: Para abrir o Centro de Controle, deslize para baixo do canto superior direito de sua tela. Para fechar o Centro de Controle, deslize para cima a partir da parte inferior da tela.

Uma vez que você tenha adicionado a audição como opção no Centro de Controle, agora você pode usá-la para ligar o ruído branco. Clique na opção (ícone do ouvido) no Centro de Controle, e na opção "Background Sounds", selecione entre: ruído equilibrado, ruído brilhante, ruído escuro, oceano, chuva, e riacho. Todos estes são considerados ruídos brancos e são usados para cancelar os sons ambientes.

Vá para o Centro de Controle. Desce do canto superior direito da tela inicial. Toque em Audição (ícone do ouvido) no Centro de Controle. Selecione um som de fundo no menu Alto-falante de Audição. Sinta-se à vontade para ajustar o volume. Você também tem a opção de conectar um dispositivo de áudio. Certifique-se de que o botão Background Sounds na parte inferior diz "on" (ligado). Toque nele para ligá-lo se ele disser desligado.

E pronto!

Se você quiser usar seu botão lateral para ligar o ruído branco, em vez de usar o método do Centro de Controle acima, então siga os passos abaixo:

Abra o aplicativo Settings em seu iPhone. Procure e encontre o menu "Acessibilidade". Selecione Audio/Visual (em Audição). Selecione Background Sounds (termo da Apple para ruído branco). Toque no botão liga/desliga no topo da página para ativar os Sons de Fundo. Você pode então ajustar o volume e ativar 'parar sons quando bloqueado', se preferir. Certifique-se de escolher um som antes de voltar a sair: Ruído balanceado

Ruído luminoso

Ruído escuro

Oceano

Chuva

Corrente

Uma vez definidas suas preferências na etapa acima, você precisa criar um atalho de Acessibilidade.

Abra o aplicativo Settings em seu iPhone. Procure e encontre o menu "Acessibilidade". Role para baixo e toque em Atalho de Acessibilidade (em Geral). Toque em Background Sounds para selecioná-lo da lista.

Completando o passo dois acima, definirá os sons de fundo como seu atalho de acessibilidade - assim, seu som de fundo preferido será reproduzido sempre que você clicar três vezes no botão lateral, mesmo com a tela travada. Você também pode mapear os sons de fundo para retroceder, se preferir.

Veja isto para mais informações: Como usar o logotipo do iPhone Apple como um botão secreto.

Não! Você teria que configurá-lo especificamente em configurações para desligá-lo quando seu iPhone estiver bloqueado (que detalhamos como acima). Portanto, não se preocupe aí!

