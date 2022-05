O que são títulos Apple Live e como eles funcionam?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple anunciou uma série de novos recursos de acessibilidade, incluindo Live Captions, que deverão ser lançados no final deste ano para o iPhone, iPad, Mac e Apple Watch. Aqui está tudo o que você precisa saber.

Com o Live Captions, se você quiser assistir a um vídeo com o volume desligado, você pode ler legendas geradas automaticamente na parte inferior da tela em tempo real. A Apple disse que ele pode ser usado em serviços de streaming, chamadas FaceTime e outros aplicativos de videoconferência. Este é um recurso útil para qualquer pessoa, e para a comunidade de perda auditiva, é um recurso de acessibilidade que facilitará a visualização de vídeos no iPhone, iPad, Mac e Apple Watch. Um recurso semelhante já está disponível nos telefones Google Pixel e nos telefones Androidselecionados.

Como a abordagem do Google, a Apple disse que suas legendas serão geradas em seus aparelhos, mantendo suas informações privadas. Mas a empresa ainda não disse como você vai habilitar as legendas ao vivo.

As legendas ao vivo da Apple serão suportadas em chamadas FaceTime, aplicativos de videoconferência (com atribuição automática para identificar o alto-falante), e vídeo streaming. O recurso também funcionará durante as conversas presenciais.

O Apple Live Captions transcreverá qualquer conteúdo de áudio em inglês através do iPhone, iPad, e Mac.

A Apple disse que anunciará uma versão beta do Live Captions mais tarde em 2022. O beta será lançado nos EUA e Canadá para o iPhone 11 e posteriores, modelos iPad com a CPU A12 Bionic e posteriores, e modelos Mac com CPUs Apple Silicon. Uma atualização de software com recursos adicionais de acessibilidade também chegará no final deste ano.

Uma dessas outras novas funcionalidades é o Door Detection. Ele ajudará os usuários de iPhone ou iPad cegos ou de baixa visão a encontrar portas. Ele irá até descrever se a porta está fechada e se ela pode ser aberta empurrando, puxando ou girando a maçaneta. Como usa lidar e aprendizagem de máquina, a Door Detection só estará disponível nos modelos iPhone Pro e iPad Pro.

A Apple também está adicionando a expansão dos controles de reconhecimento de gestos Assistive Touch que adicionou no ano passado, com Ações Rápidas no Apple Watch. Seu Relógio Apple poderá reconhecer uma pitada dupla para terminar uma chamada, dispensar notificações, tirar uma foto, pausar ou reproduzir mídia, ou iniciar um treino. A Apple também pode agora notificar seu iPhone quando uma campainha ou aparelho tocar.

Escrito por Maggie Tillman.