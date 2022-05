Qual é o último modelo de iPhone e o que ele oferece?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple normalmente anuncia um novo iPhone a cada setembro, e normalmente há mais de um modelo para escolher. Todos os anos, o número muda, mas o número não se correlaciona com o ano em que foi anunciado, o que significa que pode ser um pouco complicado manter com qual é o mais novo iPhone.

Mas não se preocupe, estamos aqui para ajudar.

O mais novo e mais recente iPhone é o iPhone SE (2022), que chegou em abril de 2022. Mas é o iPhone de nível básico e tem um design diferente dos modelos principais, optando pelo Touch ID em vez do Face ID.

Se você está se perguntando qual é o último iPhone com Face ID, então o mais novo modelo é o iPhone 13.

A série iPhone 13 tem quatro modelos - o iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max - e todos eles foram anunciados em setembro de 2021.

Temos uma característica inteira dedicada às diferenças entre os modelos do iPhone 13 para ajudar você a descobrir qual é o modelo certo do iPhone 13 para você, se você quiser o modelo mais recente.

Como um resumo rápido, o iPhone 13 Pro e 13 Pro Max têm as mesmas características um do outro, mas diferem em tamanho e tamanho de exibição. O mesmo vale para o iPhone 13 mini e iPhone 13, sendo as diferenças apenas em tamanho físico e tamanho de tela.

Os modelos Pro oferecem recursos extras em relação aos modelos padrão do iPhone 13, porém, incluindo um acabamento mais premium, exibição mais rápida da taxa de atualização, baterias maiores, uma terceira lente de câmera, um sensor LiDAR, diferentes opções de armazenamento e uma GPU diferente.

Também temos uma característica que detalha como os modelos iPhone 13 diferem dos modelos iPhone 12 e iPhone 11, caso você esteja escolhendo entre os modelos novos e antigos. Você pode ler isso aqui.

Embora você possa comprar os últimos modelos de iPhone da Apple - que como mencionamos atualmente são os modelos iPhone 13 - alguns dos modelos mais antigos ainda estão disponíveis para compra através da Apple também, assim como em outros lugares.

A Apple vende os seguintes modelos:

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 11

iPhone SE (2022)

Você pode ler tudo sobre cada modelo de iPhone e como eles se comparam com o resto da gama em nosso recurso separado que discute qual iPhone pode ser melhor para você.

O próximo iPhone da Apple deverá ser chamado de iPhone 14 e deverá ser anunciado em setembro de 2022. Espera-se que haja quatro modelos novamente, embora não haja um iPhone 14 mini. Os rumores sugerem que veremos um iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Você pode ler todos os rumores em torno do iPhone 14 e do iPhone 14 Max em nossa reportagem separada. Também temos um no iPhone 14 Pro e no iPhone 14 Pro Max.

