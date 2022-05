Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Uma das variáveis complexas entre os diferentes tipos de telefones dobráveis é como cada um deles aborda sua tela de cobertura externa. Alguns optam por experiências de smartphone basicamente completas no exterior, enquanto outros têm telas menores, mais focadas em notificações.

O telefone dobrável de longa data da Apple (ou dispositivo, dependendo de seu tamanho) pode ter uma abordagem ainda mais única, embora, de acordo com o analista de longa data da indústria Ming-Chi Kuo.

Ele relata que a Apple está considerando usar uma tela E Ink na parte externa de sua dobradura, com o benefício principal de ser um grande aumento na economia de energia em comparação com basicamente qualquer outro tipo de tela externa.

A Apple está testando o E Ink's Electronic Paper Display (EPD) para futuras aplicações tipo tela e mesa do dispositivo dobrável. O EPD colorido tem o potencial de se tornar uma solução comum para os dispositivos dobráveis de tampa/segundo ecrã graças a sua excelente economia de energia - 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 17 de maio de 2022

Também não significa estar limitado a gráficos em preto e branco de atualização lenta - as novas versões E Ink como a terceira geração lançada no início deste ano têm cores e flexibilidade total para trabalhar em torno de displays dobráveis ou mesmo rolantes.

Isto vem censurado com o fato de que a Apple está alegadamente em uma fase inicial em seu desenvolvimento, com Kuo tendo relatado anteriormente que ele pensa que 2024 é a janela mais antiga na qual podíamos realmente ver provas do telefone em uma capacidade oficial.

Portanto, não fique com esperanças muito elevadas, mas a possibilidade de uma tela de tinta E é certamente uma reviravolta interessante.

