Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Depois de uma década de inclusão de uma porta relâmpago em todos os dispositivos iPhone, a Apple está alegadamente considerando deixá-la cair para uma porta USB-C.

A Bloomberg afirmou que a empresa com sede em Cupertino está agora testando unidades iPhone que trocam a porta Lightning por USB-C. Mas não espere ver a troca na linha do iPhone deste ano. A mudança para USB-C provavelmente não acontecerá até 2023 "no mínimo", disse Mark Gurman da Bloomberg.

Tenha em mente o analista da Apple Ming-Chi Kuo - que é conhecido por prever com precisão o roteiro de produtos da Apple - também sugeriu recentemente que a Apple abandonaria a porta Lightning em favor do USB-C na segunda metade de 2023.

(1/2)

Minha última pesquisa indica que o novo iPhone 2H23 abandonará a porta Relâmpago e mudará para a porta USB-C . O USB-C poderia melhorar a velocidade de transferência e carregamento do iPhone em projetos de hardware, mas os detalhes finais da especificação ainda dependem do suporte iOS - 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 11 de maio de 2022

PC Gaming Week especial em associação com Nvidia GeForce RTX - Pocket-lint Podcast 154 Por Rik Henderson · 14 Maio 2022

O iPhone 2023 não será o primeiro dispositivo Apple a vir com USB-C. A Apple já o oferece no iPad Pro, iPad Air, e iPad Mini porque o USB-C é capaz de velocidades de transferência mais rápidas.

Então, por que a Apple esperou tanto tempo para considerar trazer o USB-C para o iPhone, especialmente porque já se passaram anos desde que a tecnologia se tornou popular? Bem, Gurman apontou para uma proposta da União Européia que exigiria muitos dispositivos, incluindo telefones, para ter USB-C. Gurman disse especificamente que esta legislação era "uma razão chave" para a mudança da Apple para USB-C.

Ah, e lembra-se que o iPhone sem poros Apple supostamente começou a se desenvolver? O relatório da Bloomberg fez com que parecesse que isso não seria uma coisa em breve.

Escrito por Maggie Tillman.