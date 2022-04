iPhone 14 Pro revela display com design de pill-and-hole

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O próximo iPhone da Apple, presumivelmente o iPhone série 14, já é amplamente divulgado. Espera-se que os modelos Pro apresentem novos displays com um recorte em forma de pilha e um furo para os sensores de identificação facial e câmera frontal. Agora, uma imagem do mundo real dos novos telefones apareceu online.

Painéis de vidro frontal para os quatro modelos iPhone 14 apareceram no site chinês de mídia social Weibo (via @SaranByte no Twitter e noticiado pela 9to5Mac). A imagem vazada revela não apenas o design da pill-and-hole para o iPhone 14 Pro e o iPhone 14 Pro Max, mas também as luneiras mais finas e uma relação de aspecto mais alta para esses aparelhos. A imagem também mostra que os modelos padrão do iPhone 14 e iPhone 14 Max terão o mesmo entalhe que os modelos do iPhone 13. Tenha em mente que esta imagem vazada não está confirmada, mas se alinha com vazamentos anteriores que rastreamos até agora.

Os painéis frontais do iPhone 14 vazaram na Weibo - aqui estão as mudanças a serem observadas:

1) as luneiras mais finas nos modelos Pro, como relatado por outras fontes

2) a relação de aspecto também é ligeiramente diferente nos Pros (19.5:9 a 20:9); isto corrobora com o relatório 9to5Mac sobre displays mais altos pic.twitter.com/UtqNcBB9aP- Saran (@SaranByte) 28 de abril de 2022

Outras características do iPhone 14 Pro incluem uma câmera traseira de 48 megapixels e uma câmera frontal melhorada com foco automático, e mais. Veja o guia do Pocket-lint no próximo iPhone 14 para mais boatos.

A Apple normalmente lança seus novos modelos emblemáticos de iPhone em setembro e normalmente na segunda terça-feira do mês. Esse tem sido o padrão há vários anos - pelo menos foi se você ignorar 2020. Supondo que a Apple continue com esta estratégia, é possível que o iPhone 14 e o iPhone 14 Max sejam anunciados em 13 de setembro de 2022. Se estivermos certos, esperaríamos a abertura de pré-encomendas para os modelos do iPhone 14 na sexta-feira seguinte ao seu anúncio, que seria 16 de setembro, com disponibilidade então provavelmente em 23 de setembro de 2022. Lembre-se, isto é apenas um trabalho de adivinhação por enquanto.

É claro que nada está confirmado ainda, nem será por vários meses, mas essa seria a data em que escreveríamos a lápis no diário, por enquanto.

Escrito por Maggie Tillman.