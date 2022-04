Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Espera-se que a Apple revele a série 14 do iPhone no final deste ano, mas com base no último vazamento, haverá mais diferenciação entre os modelos padrão e Pro e as evidências continuam a sugerir que não veremos um mini modelo.

Mark Gurman da Bloomberg, que tem um excelente histórico quando se trata de vazamentos da Apple, disse em sua última edição do boletim Power On que veremos um iPhone 14 padrão de 6,7 polegadas este ano, em vez de um iPhone mini de 5,4 polegadas.

Ele afirma que a linha do iPhone 14 incluirá um iPhone 14 de 6,1 polegadas, iPhone 14 Max de 6,7 polegadas, iPhone 14 Pro de 6,1 polegadas e um iPhone 14 Pro Max de 6,7 polegadas. Gurman também reitera rumores anteriores de que os modelos padrão do iPhone 14 rodarão no mesmo chip A15 Bionic que os modelos iPhone 13, enquanto os modelos iPhone 14 Pro verão um salto para o A16 Bionic.

Como especulações anteriores sugeriram, espera-se que o design geral dos modelos iPhone 14 permaneça similar aos modelos iPhone 13, embora os modelos Pro verão uma mudança para um novo patamar. Gurman também diz que os modelos Pro terão uma nova câmera principal, mudando para um sensor de 48 megapixels, enquanto os modelos padrão do iPhone 14 permanecerão nos sensores de 12 megapixels encontrados nos modelos iPhone 13.

As melhores ofertas apenas para SIM: dados 5G ilimitados por £ 16 / m no Three Por Rob Kerr · 25 Abril 2022

Além disso, Gurman afirma que a Apple está trabalhando para adicionar conectividade via satélite ao iPhone e que desta vez ele poderia estar pronto. Ele também menciona que já ouviu que poderia vir para o Apple Watch também, embora não tenha certeza se isto seria para os modelos 2022 ou 2023.

Escrito por Britta O'Boyle.