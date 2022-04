O Apple iPhone 14 poderia obter uma atualização da câmera frontal

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple deve anunciar seus próximos iPhones ainda este ano e os rumores estão em pleno andamento, com os últimos sugerindo que os quatro modelos poderiam obter uma atualização da câmera frontal.

Oanalista da indústria Ming Chi-Kuo tweeted afirmou que osmodelos iPhone 14provavelmente mudarão para oferecer foco automático, ao mesmo tempo em que oferece uma abertura maior de f/1.9.

Kuo disse que a abertura mais ampla permitiria um efeito de profundidade de campo mais superficial para selos e modo retrato, enquanto o foco automático seria benéfico para o FaceTime e chamadas de vídeo, assim como o streaming ao vivo.

(1/2)

A câmera frontal de quatro novos modelos iPhone 14 em 2H22 provavelmente atualizaria para AF (autofocus) & cerca de f/1.9 de abertura (vs. FF do iPhone 13 (foco fixo) e f/2.2) - 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 19 de abril de 2022

Há rumores de que a Apple abandonará o modelo iPhone mini para 2022, oferecendo em vez disso o iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Os relatórios sugerem que o iPhone 14 e 14 Pro terá displays de 6,1 polegadas, enquanto o iPhone 14 Max e o iPhone 14 Pro Max terão displays de 6,7 polegadas.

Também é dito que os modelos iPhone 14 Pro verão mais atualizações em comparação aos modelos padrão, com um recorte em forma de pilha no topo no lugar do entalhe atual, bem como uma atualização para o chipset A16, enquanto que os modelos padrão são ditos que ficarão com o entalhe e permanecerão no chip A15 encontrado nos modelos iPhone 13.

Por enquanto, nada está confirmado, mas se a Kuo estiver correta, será bom ver as atualizações da câmera frontal em todos os quatro novos iPhones, ao invés de apenas nos modelos Pro.

Escrito por Britta O'Boyle.