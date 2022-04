Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Uma imagem alegando exibir moldes da linha Apple iPhone 14 apareceu online, oferecendo detalhes sobre o design e as dimensões dos smartphones.

A foto, que apareceu pela primeira vez na Weibo e captada pela MacRumors, oferece uma visão de quatro conchas - provavelmente produzidas como referência para estojos de iPhone de terceiros.

Como visto abaixo, os pequenos detalhes que temos dos moldes parecem confirmar detalhes que foram rumores nos últimos meses - particularmente em relação à nomenclatura e dimensões da linha.

Como já vimos, sugerido por tipsters, e agora novamente neste último vazamento, a Apple poderia ser configurada para lançar a versão mini, de 5,4 polegadas, do iPhone em 2022.

Em vez disso, parece provável que a próxima linha será composta de quatro telefones no total - dois modelos padrão de 6,1 e 6,7 polegadas, cada um acompanhado de edições Pro do mesmo tamanho.

De acordo com esta imagem, eles serão conhecidos como iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, com o desenho plano visto tanto no iPhone 12 como no iPhone 13 também parecendo provavelmente permanecer em grande parte inalterado.

O rumor de aumento de espessura para todos os dispositivos iPhone em 2022 só será mínimo, se acreditarmos nos esquemas vazados do iPhone 14 a partir de março, com a maior mudança possivelmente reservada para o entalhe em forma de pilha da tela.

Como esta imagem mostra apenas a parte de trás dos quatro modelos, teremos que esperar até a revelação completa - esperada em setembro - para descobrir os detalhes completos do design.

Enquanto isso, porém, vamos manter os olhos abertos para mais fugas do iPhone 14.

Escrito por Conor Allison.