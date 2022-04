Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O iPhone e o iPad da Apple têm algumas características excelentes incorporadas em seu software. Algumas dessas características são óbvias e fáceis de encontrar, outras estão um pouco mais escondidas.

Você sabia que pode copiar e colar do seu iPhone diretamente para o seu iPad, por exemplo? Ou configurar seu iPhone para que quando você bater duas vezes ou três vezes na parte de trás, ele execute um atalho que você decidir? Há também uma maneira de fechar todas as guias do Safari de uma só vez, e uma maneira de digitalizar um documento usando apenas seu iPhone.

Temos um recurso separado de dicas e truques que você pode ler para mais, assim como dicas e truques de câmera para aqueles com um iPhone 13 Pro, mas aqui estamos focando em um truque inteligente chamado Visual Look Up que permite que você descubra mais informações a partir de uma foto no aplicativo Photos.

O Visual Look Up permite que você aprenda mais informações sobre marcos populares, arte, plantas, flores, animais de estimação e outros objetos que aparecem em suas fotos.

Por exemplo, se você tira uma foto de um cão ou gato mas não sabe de que raça se trata, o Visual Look Up pode lhe dizer. O mesmo vale para pontos de referência populares, como o London Eye, assim como flores, plantas e outros objetos.

Não é impecável e pode não acertar as coisas 100% do tempo - nosso cão é um Mastador, por exemplo, mas traz informações sobre Vizslas e Labradores - mas é muito útil para plantas e é útil também para pontos de referência.

Visual Look Up é um recurso que foi lançado com iOS 15.4 e iPadOS 15.4, então você precisará de um iPhone ou iPad compatível rodando esse software. Siga estes passos para usar o Visual Look Up:

Tire uma foto do ponto de referência, animal de estimação, flor, arte ou outro objeto que você deseja mais informações sobre Abra o aplicativo Fotos em seu iPhone Abra a foto na qual você quer mais informações Se Visual Look Up estiver disponível, você verá um "i" em um círculo na parte inferior se sua tela com duas estrelas ao seu lado Toque nesse símbolo e mais informações sobre a foto aparecerão na parte inferior. Você verá 'Look Up - Dog' ou 'Look Up - Plant', por exemplo, no topo do cartão de informações. Toque nisto para ver os resultados e mais informações

Quando você seguir estes passos para um marco popular, o Apple Maps aparecerá sob Siri Knowledge nos resultados e não apenas lhe dará direções para o marco de onde você está, mas há também a opção de comprar ingressos. Útil.

O Visual Look Up não está disponível em todas as regiões e não suporta todos os idiomas. Você também precisará de um iPhone rodando iOS 15.4 ou posterior ou um iPad rodando iPadOS 15.4 ou posterior e seu iPad ou iPhone precisa estar rodando o chip biônico A12 ou mais recente para que o recurso seja executado.

Abaixo está uma lista dos dispositivos que suportam o Visual Look Up:

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone SE (2020)

iPhone SE (2022)

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPad Air (3ª geração e posterior)

iPad mini (5ª geração e posterior)

iPad Pro de 11 polegadas (2018 e posteriores)

iPad Pro de 12,9 polegadas (2018 e posteriores)

iPad (8ª geração e posteriores)

Abaixo você encontrará uma lista dos idiomas que suportam o Visual Look Up.

Inglês (Estados Unidos)

Inglês (Austrália)

Inglês (Canadá)

Inglês (Indonésia)

Inglês (Cingapura)

Inglês (Reino Unido)

Francês (França)

Alemão (Alemanha)

Italiano (Itália)

Espanhol (Espanha)

Espanhol (México)

Espanhol (Estados Unidos)

Escrito por Britta O'Boyle.