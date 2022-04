Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A atualização anual do iOS da Apple está a caminho, como sempre, e deve ser prevista com algum detalhe em sua conferência da WWDC em junho, mas os rumores começam a girar sobre quanta mudança as pessoas podem esperar do iOS 16.

O analista da indústria Mark Gurman revelou que, segundo suas fontes, não há nenhuma expectativa real de que a Apple tenha decidido rasgar seu trabalho e fazer outra grande revisão de projeto do sistema operacional, de modo que seu telefone provavelmente parecerá semelhante depois que a atualização for finalmente aplicada.

No entanto, isso não significa que nada terá mudado. Por um lado, as notificações aparentemente estão recebendo muita atenção novamente, depois que as versões anteriores do iOS deram aos usuários mais controle sobre como e quando os aplicativos podem criar notificações.

Também em linha para atualizações estão os recursos de rastreamento de saúde do sistema operacional, aparentemente - se isso significa uma nova iteração no sistema "Focus" que se inclina mais para o bem-estar, ou algo completamente diferente, só o tempo dirá.

Não é nenhuma surpresa que não estejamos em busca de um grande redesenho, de modo geral. A Apple raramente leva um machado de guerra ao seu trabalho, a menos que haja uma necessidade urgente, como já foi o caso em ocasiões anteriores, quando se fez uma revisão de como funcionam os ícones de sua aplicação e a linguagem visual.

Escrito por Max Freeman-Mills.