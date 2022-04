Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple normalmente lança apróxima geração do iPhone no outono. Ele tende a ser anunciado ao lado de versões atualizadas do iOS e iPadOS, sistemas operacionais projetados para alimentar o iPhone e o iPad.

Por exemplo, em setembro de 2021, a Apple anunciou o iOS 15 e o iPadOS 15 . Portanto, este ano, espera-se anunciar o iOS 15 e o iPadOS 15. Essas atualizações devem ser muito semelhantes, com as principais diferenças sendo que uma é destinada ao iPhone e a outra aos iPads de tela maior. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o iOS 16 em particular. Estamos reunindo detalhes à medida que vazam. Além disso, estamos incluindo nossa lista de desejos pessoal.

Data de lançamento: Provavelmente na WWDC em junho de 2022

Data de lançamento: provavelmente setembro de 2022

A Apple geralmente anuncia uma grande atualização de software para o iPhone em sua conferência anual de desenvolvedores, WWDC , e lança uma versão beta para desenvolvedores imediatamente depois. É então seguido por um beta público, que qualquer um pode testar. O lançamento oficial para os modelos mais novos do iPhone geralmente não chega até setembro - ao mesmo tempo que o próximo iPhone. No ano passado, por exemplo, a Apple lançou o iOS 15 em 20 de setembro (ou cerca de uma semana após o evento iPhone 13). Se o evento iPhone 14 da Apple ocorrer em setembro, como os eventos do iPhone normalmente acontecem, o iOS 16 provavelmente seria lançado uma semana depois.

Você pode instalar as versões beta públicas mais recentes do iOS e iPadOS em menos de cinco minutos. Apenas certifique-se de ingressar primeiro no programa de software beta da Apple e, em seguida, poderá instalar os betas para testar. O Pocket-lint tem um guia detalhado que explica como instalar o beta público do iOS se você precisar de ajuda extra. Tenha em mente que a versão beta pública do iOS 16 ainda não está disponível. Provavelmente será lançado neste verão, após o teste beta para desenvolvedores.

Compatibilidade com iOS 16: Provavelmente iPhone 7 e superior

Embora a Apple lance grandes atualizações de software para iOS todos os anos, ela tenta garantir que os modelos mais antigos do iPhone sejam suportados. Por exemplo, o iOS 15 funciona sem problemas no iPhone 6S de 2015 e posterior. No entanto, de acordo com o site francês iPhoneSoft , o iOS 16 só suportará modelos de iPhone com processador A10 ou superior. Esse é o iPhone 7 e superior. Notavelmente, o iPhone 6S, 6S Plus e o iPhone SE 2016 não são compatíveis.

Nota: a iPhoneSoft também disse que o iPadOS 16 "provavelmente não" será compatível com o iPad Mini 4, iPad 5, iPad Air 2 ou iPad Pro de 9,7 polegadas e 12,9 polegadas.

Pouco se sabe sobre o iOS 16 agora porque ainda não está disponível. Apenas algumas coisas vazaram sobre o software - mas, por favor, leve tudo isso com um grão de sal até que a Apple anuncie oficialmente o iOS 16.

LeaksApplePro informou que o iOS 16 deve introduzir "grandes widgets". Ele até twittou uma imagem que mostrava aplicativos exibidos em quadrados e retângulos maiores. Mas há críticos dessa imagem.

EXCLUSIVO: iOS 16.

Esteja preparado para widgets interativos! A Apple agora está trabalhando nesses “grandes widgets” chamados internamente de InfoShack.

Em breve falarei mais sobre eles. pic.twitter.com/GZF9zYjOsw — LeaksApplePro (@LeaksApplePro) 26 de janeiro de 2022

Rumores indicam que o iPhone 14 pode apresentar um modo de detecção de acidente de carro que pode determinar quando ocorreu uma colisão e ligar automaticamente para os serviços de emergência. Isso provavelmente seria um recurso do iOS 16.

O Pocket-lint atualizará este guia com uma lista de recursos que a equipe editorial do site espera - mas, enquanto isso, aqui está um recurso que o autor deste artigo deseja ou espera no iOS 16:

O vazador do Twitter DylanDKT afirmou que o iPhone 14 Pro apresentará um recorte em forma de pílula para sua câmera frontal e que a maioria da tecnologia Face ID da Apple ficará escondida sob a tela, em vez de usar um grande entalhe. Lembre-se de que o conhecido analista da Apple, Ming-Chi Kuo , disse pela primeira vez no ano passado que os modelos iPhone 14 Pro e 14 Pro Max usarão um design de perfuração. Kuo também afirmou que a Apple planeja trazer de volta o Touch ID na forma de um scanner de impressão digital sob a tela, mas isso não acontecerá até 2023. Se a Apple adotar o Face ID sob a tela, isso significa que o iOS precisaria suportar isto.

Esperamos que o iOS 16 suporte o Face ID sob a tela e que a próxima série do iPhone venha com o hardware para ativar esse recurso. Gostaríamos de dizer adeus ao entalhe e recuperar o espaço da tela.

Há rumores de que a pple está trabalhando em um headset AR/VR chamado Apple Glasses. Pode até ser lançado este ano. Se for verdade, o iOS 16 pode oferecer suporte integrado para experiências de realidade aumentada projetadas especificamente para o fone de ouvido. Talvez a Apple também apresente seu headset AR/VR ao lado do iOS 16 na Worldwide Developers Conference em junho. Isso permitiria aos desenvolvedores tempo para criar aplicativos para o Apple Glasses.

A Apple não confirmou que os óculos da Apple estão chegando, então isso é puramente especulação neste momento. Embora os anúncios de hardware sejam cada vez mais raros na WWDC, pode-se esperar!

