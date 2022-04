Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple pode já ter anunciado um iPhone em 2022, mas não se espera que seja o único modelo a aparecer antes do final do ano. Não se preocupe, a empresa não voltou ao Touch ID e abandonou os modelos de Face ID . Em vez disso, esses modelos devem ser entregues um pouco mais tarde.

Espera-se que quatro modelos de iPhone se juntem ao já anunciado iPhone SE (2022) . Diz-se que são o iPhone 14 e o iPhone 14 Max, juntamente com os modelos Pro desses dispositivos. Sim, isso significa que o iPhone mini pode estar morto para este ano.

Cobrimos os rumores em torno doiPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max em um recurso separado, mas aqui estamos nos concentrando no iPhone 14 e iPhone 14 Max padrão. Isso é tudo o que ouvimos até agora.

13 de setembro de 2022?

A partir de $ 799/£ 779/€ 909?

A Apple normalmente lança seus novos modelos de iPhone em setembro e normalmente na segunda terça-feira do mês. Esse tem sido o padrão por vários anos - pelo menos tem sido se você ignorar 2020.

Supondo que a Apple continue com essa estratégia, é possível que o iPhone 14 e o iPhone 14 Max sejam anunciados em 13 de setembro de 2022. Claro que nada está confirmado ainda, nem será por vários meses, mas essa seria a data que marcaríamos no diário por enquanto.

Se estivermos certos, esperamos que as pré-encomendas sejam abertas para os modelos do iPhone 14 na sexta-feira após o anúncio, que seria 16 de setembro, com disponibilidade provável para 23 de setembro de 2022. Lembre-se, isso é apenas suposição por enquanto Apesar.

Em termos de preço, esperamos que o iPhone 14 comece no mesmo patamar que o iPhone 13, que custa US $ 799 / £ 779 / € 909. Esperamos que o iPhone 14 Max custe cerca de £ 100 / $ 100 / € 100 a mais, como o iPhone 13 Pro Max em comparação com o iPhone 13 Pro e como o iPhone 13 em comparação com o iPhone 13 mini. Se o preço inicial do iPhone 14 cair se realmente não houver um mini modelo este ano, ainda não se sabe, embora duvidemos que seja muito se isso acontecer.

Entalhe

Classificação IP68

Design de borda plana

Atualmente, há rumores de que os modelos Apple iPhone 14 seguem um design semelhante aos seus antecessores, com um entalhe na parte superior da tela. Houve vários relatos dos modelos do iPhone 14 Pro oferecendo um corte em forma de pílula na parte superior da tela, mas sugere-se que os modelos padrão do iPhone 14 manterão o entalhe que vimos nos modelos do iPhone 13 .

Um design de borda plana é esperado novamente para os modelos iPhone 14, e é provável que seja uma moldura de alumínio com vidro traseiro em vez de aço inoxidável e vidro, o que é provável para os modelos Pro.

Também é esperado que os modelos do iPhone 14 ofereçam uma resistência à água e poeira IP68 e venham em uma variedade de opções de cores. Algumas variações são provavelmente comparadas aos modelos de 2021, embora no momento não esteja claro o quê.

6,1 polegadas e 6,7 polegadas

Exibições do ProMotion

Nenhum modelo de 5,4 polegadas

De acordo com os rumores, haverá um iPhone 14 e um iPhone 14 Max em 2022, em vez de um iPhone 14 mini e iPhone 14. Alega-se que o iPhone 14 terá uma tela de 6,1 polegadas como o iPhone 13 , enquanto o iPhone 14 Max terá uma tela de 6,7 polegadas, o que o coloca em linha com o modelo iPhone 13 Pro Max e, portanto, provavelmente do mesmo tamanho que o iPhone 14 Pro Max.

Os relatórios sugerem que os modelos padrão podem obter a taxa de atualização ProMotion 120Hz da Apple . Originalmente, havia algumas conversas sobre o Touch ID ser colocado sob a tela para funcionar ao lado do Face ID, embora rumores mais recentes sugiram que não será o caso este ano.

A15 Biônico, 5G

6 GB de RAM

Modelo básico de 64 GB?

Foi sugerido que o iPhone 14 e o iPhone 14 Max não recebam uma atualização de processador para 2022, permanecendo no chip A15 Bionic que alimenta todos os modelos do iPhone 13 em vez de passar para o A16, que os modelos do iPhone 14 Pro são esperados apresentar.

Os relatórios afirmam que todos os modelos do iPhone 14 terão 6 GB de RAM e sabemos que todos serão compatíveis com 5G , considerando que todos os iPhones, incluindo o iPhone SE de nível básico (2022), desde os modelos do iPhone 12 .

Em termos de armazenamento, com os modelos padrão do iPhone 13 com opções de 128 GB, 256 GB e 512 GB, é provável que os modelos do iPhone 14 ofereçam o mesmo, embora tenha havido alguns relatos de que o modelo básico pode começar em 64 GB.

Todos os modelos do iPhone 14, sem dúvida, serão executados no iOS 16, sobre o qual esperamos ouvir mais em junho na WWDC, embora você possa ler nosso recurso separado para todos os detalhes que sabemos até agora.

Câmera dupla provável

Não houve muitos rumores em torno das câmeras do iPhone 14, embora seja esperado que elas tenham uma configuração traseira dupla, como seus antecessores.

O iPhone 13 mini e o iPhone 13 possuem uma câmera principal e uma câmera ultra larga, mas perdem os recursos da lente telefoto nos modelos Pro, além de alguns recursos. É provável que os modelos do iPhone 14 também ofereçam um sensor principal e ultra-amplo na parte traseira, mas nenhum sensor de telefoto e também esperamos que eles não ofereçam todos os mesmos recursos que os modelos do iPhone 14 Pro.

Por enquanto, porém, os detalhes são escassos no chão.

Isso é tudo o que ouvimos sobre o iPhone 14 e o iPhone 14 Max até agora.

O analista do setor Ming-Chi Kuo previu anteriormente que a Apple acabaria por oferecer o Touch ID abaixo da tela e o Face ID e, embora ele não achasse que isso aconteceria antes de 2023, ele twittou alegando que não acha que isso acontecerá. acontecer em tudo agora.

O Tipster Shadow Leak revelou os tamanhos de tela esperados e algumas especificações para os modelos iPhone 14 e iPhone 14 Pro.

O analista do setor Ming-Chi Kuo afirmou que os modelos padrão do iPhone 14 ficarão com o chipset A15, enquanto os modelos do iPhone 14 Pro passarão para o chip A16.

O iPhone 14 pode receber um impulso bem-vindo no departamento de duração da bateria, foi relatado , devido a um novo chipset 5G que ele pode empregar, liberando pequenas quantidades de espaço para aumentar a capacidade da bateria.

Em uma nota de pesquisa com a Haitong International Securities (via MacRumours) , o analista Jeff Pu diz que todos os quatro iPhones de 2022 virão com uma tela de taxa de atualização de 120Hz e 6 GB de RAM.

Segundo o analista Ross Young , a Apple adotará um sistema de furos que é composto por dois recortes: um em forma de pílula e outro redondo. Também é sugerido que o menor desses dois recortes não seja invisível. Em outras palavras, parecerá um 'i' cortado lateralmente na tela.

De acordo com o The Wall Street Journal , a Apple está trabalhando em um novo recurso para o iPhone e o Apple Watch que pode dizer se você sofreu um acidente automobilístico e ligar automaticamente para os serviços de emergência para você.

Mark Gurman, da Bloomberg, afirmou que o iPhone 14 passaria por um redesenho, corroborando relatos de que a empresa muitos mudam para uma câmera perfurada.

A Apple recebeu uma patente sugerindo que está explorando o Touch ID sob a tela. No documento, a Apple detalha como o design atual do iPhone apresenta o sensor de imagem ao lado da tela, em vez de ser incorporado a ele. O núcleo desta patente, então, discute como esse sensor de imagem pode ser unido à tela para permitir a próxima iteração do Touch ID.

