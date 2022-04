Vazam imagens e medições do Apple iPhone 14 Pro Max CAD

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Espera-se que a Apple anunciea série iPhone 14 ainda este ano, com rumores de que quatro modelos chegarão na forma do iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Já houve vários rumores em torno dos dispositivos, embora o mais recente apoie a ideia de uma matriz em forma de pílula na parte superior dos modelos do iPhone 14 Pro no lugar do entalhe atual.

O usuário do Twitter ShrimpApplePro (@VNchocoTaco) twittou algumas imagens de um arquivo CAD referente ao iPhone 14 Pro Max, e também detalhou algumas medidas. As imagens mostram o design recortado em forma de pílula, com um orifício separado ao lado, semelhante ao que foi relatado no passado. Diz-se que os modelos padrão do iPhone 14 manterão o entalhe.

Aqui estão as imagens do arquivo cad e as medidas completas do iPhone 14 Pro Max que obtive. Vou compartilhar mais detalhes sobre isso na próxima newsletter. pic.twitter.com/CTLLVOtgb7 — ShrimpApplePro (@VNchocoTaco) 4 de abril de 2022

Em termos das medidas detalhadas pelo ShrimpApplePro, diz-se que o iPhone 14 Pro Max medirá 160,71 x 78,53 x 12,16 mm - presumivelmente a profundidade é responsável pelas lentes da câmera traseira. Várias outras medidas também estão listadas, uma das quais diz que o painel ao redor da tela será de 1,95 mm, que é menor que os 2,42 mm do iPhone 13 Pro Max .

Não há como saber a precisão desse vazamento, mas parece cada vez mais provável que veremos esse design em forma de pílula para os modelos do iPhone 14 Pro, marcando uma mudança mais distinta na tela do que vimos desde o iPhone X estreou com o entalhe em 2017. Você podeler todos os rumores em torno dos modelos do iPhone 14 em nosso recurso separado.

Escrito por Britta O'Boyle.