Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Rumores recentes afirmam que um serviço de assinatura de hardware da Apple está chegando para os clientes obterem iPhones e outros dispositivos por uma taxa mensal. Agora, um renomado informante da indústria sugeriu quanto isso pode custar.

O esquema, diz-se, permitirá que as pessoas dividam o custo do hardware mais recente em 12, 24 e até 36 meses e, uma vez que o prazo do contrato termine, você o troque pelo modelo mais recente.

Embora os provedores de telefonia móvel do Reino Unido, por exemplo, já ofereçam planos de preços semelhantes para dispositivos, eles geralmente dependem da contratação de uma tarifa de rede ao mesmo tempo. E, a iniciativa da Apple viria da fonte.

Isso não quer dizer que vai sair mais barato embora. O jornalista da Bloomberg e especialista em Apple, Mark Gurman, escreveu em seu último boletim Power On que você pode acabar pagando várias centenas de dólares por um iPhone do que se o comprasse à vista.

Além disso, a Apple recebe o dispositivo de volta para revender. É um ganha-ganha para a empresa, certamente.

"Vamos quebrar isso", afirma. "Vou usar os preços iniciais para o iPhone 13 , Pro e Pro Max - $ 799, $ 999 e $ 1.099 - e escolher preços mensais de $ 35, $ 45 e $ 50 como exemplos (escolhi esses níveis porque eles reduzem o preço do antigo Programa de atualização do iPhone por alguns dólares).

"Aqui está o quanto a Apple geraria em três anos com a assinatura mensal em comparação com o preço inicial: iPhone 13 (US$ 35/mês) - US$ 1.260 em três anos em vez de US$ 799; iPhone 13 Pro (US$ 45/mês) - US$ 1.620 em vez de US$ 999; iPhone 13 Pro Max (US$ 50/mês) - US$ 1.800 em vez de US$ 1.099."

Os números são apenas especulação da parte de Gurman por enquanto - "Isso é obviamente apenas matemática do verso do envelope", diz ele. No entanto, eles não estão além dos reinos de possibilidade. E vale ressaltar que o custo mensal funcionará melhor para o consumidor se for feito um contrato de menor prazo.

Teremos que ver exatamente quanto pode ser quando e se a Apple anunciar seus planos.

Escrito por Rik Henderson.