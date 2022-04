Não espere um telefone dobrável da Apple até 2025

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um analista experiente do setor previu que, apesar do barulho recente em torno dos protótipos dobráveis nos quais a Apple pode estar trabalhando, é improvável que o público coloque as mãos em qualquer coisa do setor da Apple até pelo menos 2025.

Ming-Chi Kuo, que já foi uma fonte de informações confiáveis sobre os planos de bastidores da Apple antes, declarou sua expectativa de que a Apple lançará algo eventualmente, mas esclareceu que 2025 é o mais cedo que isso provavelmente acontecerá.

Eu esperava que a Apple lançasse um iPhone dobrável já em 2024 em meus relatórios do ano passado, mas agora está claro que essa previsão precisa ser revisada. Prevejo que a Apple pode lançar seu primeiro produto dobrável em 2025, no mínimo, que pode ser um iPad dobrável ou um híbrido de iPad e iPhone. https://t.co/HGIDPFvdar — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 1º de abril de 2022

Embutido na previsão está o fato de que exatamente que tipo de dobrável a Apple tornará público primeiro ainda está no ar - enquanto alguns relatórios indicam que está construindo um dispositivo maior no estilo iPad, ainda existe a possibilidade de que será um iPhone de algum tipo.

Há uma diferença bastante considerável entre essas duas opções, mas de muitas maneiras se resume ao tamanho, já que as diferenças entre o iPadOS e o iOS não são exatamente sísmicas para o usuário médio.

É claro que não esperamos obter nenhuma informação oficial da Apple sobre o projeto até que esteja pronto para colocar um dispositivo em pré-venda, então você provavelmente poderá apostar em mais alguns anos de especulação pelo menos antes que algo se torne concreto.

Escrito por Max Freeman-Mills.