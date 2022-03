Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Existem muitas dicas e truques excelentes incorporados ao software do Apple iPhone e iPad. Alguns deles são um pouco mais ocultos - não necessariamente intencionalmente, mas apenas ficam em menus que você pode não encontrar com tanta frequência - enquanto outros são quase tão óbvios que passam completamente despercebidos.

Um dos mais ocultos é a capacidade de usar a parte de trás do seu iPhone como um botão de atalho , enquanto um dos mais simples é fechar todas as abas abertas do Safari de uma só vez ou digitalizar um documento , por exemplo.

Há outro óbvio (quando você sabe disso de qualquer maneira) que adoramos para usuários com um iPhone e um iPad ou Mac. Você sabia que pode copiar do seu iPhone diretamente para o seu iPad - ou vice-versa - com apenas os dedos ou alguns toques? Sim, nós sabemos, emocionante certo. É chamado oficialmente de Universal Clipboard, mas é assim que funciona.

Há algumas coisas que você precisa ter certeza antes de tentar isso é que tanto o seu iPhone quanto o iPad ou Mac estão vinculados ao mesmo ID da Apple. Você também precisará garantir que todos os dispositivos estejam conectados ao Wi-Fi e estejam dentro do alcance do Bluetooth (cerca de 10 metros) um do outro.

O Handoff também precisa estar ativado (Configurações> Geral> AirPlay e Handoff / Preferências do Sistema> Geral) e o Bluetooth também precisa estar ativado. Os requisitos de software são iOS 10 e posterior para iPhone, iPadOS 13 para iPad e macOS 10.12 ou posterior para Mac.

No iPhone , iPad ou Mac , encontre o que deseja copiar. Pode ser um texto ou uma foto, por exemplo. Selecione o texto e pressione copiar no menu, ou aperte com três dedos em uma foto e você verá 'Copiar' aparecer na parte superior da tela no iPhone e iPad. Se você quiser cortar alguma coisa, aperte com três dedos duas vezes.

Quando o que você está copiando estiver na área de transferência, pegue seu outro dispositivo, como um iPhone ou iPad. Toque uma vez e pressione 'Colar' no menu pop-up. Ou aperte três dedos abertos para colar. Se você copiou uma foto do seu iPhone, pode colá-la no Notes no seu iPad, por exemplo, ou talvez em um novo e-mail.

É isso, tudo feito. Apenas lembre-se de que você precisa recortar, copiar ou colar em um curto período de tempo.

Escrito por Britta O'Boyle.