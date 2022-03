Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple não irá mais reparar iPhones que foram relatados como perdidos ou roubados.

Isso está de acordo com um memorando interno da empresa visto pelo MacRumors , pelo menos, com as Apple Stores e os provedores de serviços autorizados da Apple agora configurados para serem alertados quando receberem um modelo de iPhone que foi relatado como perdido ou roubado.

Qualquer pessoa que esteja trabalhando em um desses dispositivos será instruída a recusar o reparo assim que o alerta aparecer no banco de dados global do GSMA Device Registry , que é uma nova etapa no protocolo atual.

No momento, as Apple Stores e AASPs só podem rejeitar um reparo se o Find My estiver ativo e não puder ser desativado pelo cliente, pois isso geralmente é um indicador de que o telefone em questão não é de propriedade do cliente.

No entanto, como o Find My também pode não ter configurado o recurso para o iPhone, essa nova medida relatada reforça um pouco a segurança. Com ele no lugar, naturalmente fica mais difícil para os ladrões consertar e vender um iPhone roubado.

Isso tudo segue muitas mudanças para aqueles com iPhones perdidos ou danificados, é claro.

Em setembro, a empresa adicionou proteção contra roubo e perda à sua garantia AppleCare+ no Reino Unido, com o Apple Self Service Repair também sendo lançado em novembro.

Os usuários com o Find My configurado agora também têm a capacidade de localizar um iPhone perdido, mesmo quando ele está desligado .

Com alguma sorte, poder vender ou usar um iPhone roubado ou perdido em breve será coisa do passado, e medidas como essa provavelmente provarão ser um grande passo nessa direção.

Escrito por Conor Allison.