Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple está considerando um serviço de assinatura para o iPhone e outros hardwares, permitindo que os clientes comprem seus produtos por meio de taxas mensais.

De acordo com a Bloomberg , seria o maior impulso da Apple em vendas recorrentes automaticamente. Ao permitir que as pessoas assinassem hardware pela primeira vez, por meio de um tipo de programa de locação automática, a empresa poderia gerar mais receita. Isso tornaria mais fácil para as pessoas comprarem produtos da Apple em geral, porque não precisarão comprá-los pelo custo total.

Alegadamente, a Apple está prevendo uma taxa mensal ainda a ser determinada que depende de qual dispositivo da Apple uma pessoa deseja. Seria diferente de um programa de parcelamento mensal , em que o custo total é dividido em 12 ou 24 meses. Essencialmente, você se inscreveria no serviço de assinatura e obteria um novo telefone ou qualquer outra coisa. A empresa com sede em Cupertino discutiu permitir que você troque o dispositivo por novos modelos a cada ano. Mas seu pagamento não terminaria depois de um ou dois anos; você continuaria pagando uma taxa mensal, com a garantia de obter um novo hardware possivelmente uma vez por ano.

Espera-se que o serviço de assinatura da Apple seja lançado no final de 2022, mas pode ser adiado para 2023 ou até cancelado. A assinatura provavelmente seria gerenciada por meio de sua conta da Apple em seu dispositivo, pela App Store e no site da empresa. Provavelmente também seria uma opção oferecida no checkout na loja online da Apple e em suas lojas físicas.

Essas 3 capas manterão seu iPhone 13 fino, protegido e com uma aparência fantástica Por Pocket-lint International Promotion · 25 Outubro 2021 Você pode obter todos os tipos de estilos e níveis de proteção dos estojos de Pitaka.

Lembrando que o iPhone , que normalmente responde por mais da metade das vendas da Apple, gerou quase US$ 192 bilhões no ano passado para a empresa.

Escrito por Maggie Tillman.