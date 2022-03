Como garantir que seu iPhone seja localizável mesmo quando desligado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Existem várias dicas e truques escondidos no software iOS da Apple no iPhone e, embora alguns deles sejam mais óbvios do que outros, e talvez mais úteis do que outros, existem alguns que são muito práticos e podem ser úteis em circunstâncias infelizes, se você tomou o tempo para configurá-los.

Um deles é o Emergency SOS, que pode ser acionado pressionando o botão lateral em um iPhone em rápida sucessão cinco vezes. Você pode ler mais sobre isso em nosso recurso separado .

A dica em que estamos focando aqui é garantir que seu iPhone permaneça detectável mesmo quando desligado. Espero que seu iPhone não seja roubado, mas se isso acontecer, há uma boa chance de o modo Avião ser ativado e seu iPhone será desconectado da Internet e, portanto, da rede Find My .

Veja como garantir que você ainda possa encontrar seu iPhone mesmo quando estiver desligado.

O primeiro passo que você precisa fazer para evitar que seu iPhone se torne indetectável se cair em mãos erradas é desligar o que alguém pode acessar quando o iPhone ainda estiver bloqueado.

Abra as Configurações no seu iPhone Toque em 'Face ID e senha' ou 'Touch ID e senha' Coloque a sua palavra-passe Role para baixo até a seção Permitir acesso quando bloqueado e desative o Centro de controle e os acessórios USB

O próximo passo que você precisará dar para garantir que ainda poderá encontrar seu iPhone se estiver desligado é ativar os serviços de localização.

Abra as Configurações no seu iPhone Dirija-se à privacidade Toque em Serviços de localização na parte superior Ativar serviços de localização

A última etapa é verificar se a rede Find My está ativada e o Find My iPhone está ativado.

Abra as Configurações no seu iPhone Toque no seu nome na parte superior para abrir as configurações do ID Apple Toque em Encontrar Clique em Find My iPhone na parte superior Alterne para Encontrar meu iPhone, Encontrar minha rede e Enviar última localização

Após todas essas etapas, quando você desligar o iPhone, deverá ver uma mensagem acinzentada na opção 'Slide to Power off' que diz 'iPhone Findable after Power Off'.

Escrito por Britta O'Boyle.