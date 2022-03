Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Galaxy Z Fold 3 da Samsung já oferece uma câmera sob a tela , mas foi sugerido que a tecnologia se expandirá no futuro, com o Galaxy Z Fold 5 e possivelmente o Apple iPhone 15 Pro se beneficiando disso.

De acordo com a agência de notícias coreana The Elec ( via Slashgear ), a Samsung está trabalhando na tecnologia de exibição de próxima geração que permitirá não apenas sistemas de câmeras, mas também sistemas biométricos a serem colocados sob a tela.

Diz-se que a tecnologia sob a tela permanecerá invisível quando não estiver em uso e oferecerá um avanço no que o atual Galaxy Z Fold 3 tem, que é apenas uma câmera selfie sob a tela. No momento, as câmeras sob painel, ou UPCs, como às vezes são chamadas, são uma nova tecnologia e um trabalho em andamento.

Foi afirmado anteriormente que a Apple também está considerando esse tipo de tecnologia, onde não apenas a câmera frontal, mas o Face ID e o Touch ID foram colocados abaixo da tela. O Face ID requer um nível muito alto de transmissão de luz para fornecer a velocidade e a precisão a que os usuários estão acostumados.

O relatório da Elec sugere que a Samsung e sua parceira OTI Lumionics estão trabalhando em um padrão de cátodo projetado para permitir que toda a folha permaneça transparente, permitindo a máxima quantidade de luz. Se isso acontecer, deve, em teoria, levar a tecnologia para longe o suficiente para que a Samsung e a Apple possam usá-la.

O relatório sugere que ainda faltam alguns anos e ainda estamos falando de rumores aqui, então observe este espaço, pois as coisas podem mudar.

Escrito por Britta O'Boyle.