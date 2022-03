Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Bem, parece que os modelos iPhone 14 Pro e iPhone 13 Pro Max não serão muito diferentes do iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max.

A Apple quase certamente atualizará o iPhone com uma nova linha neste outono, e o pensamento atual é que será chamado de iPhone 14. Embora a Apple ainda não tenha confirmado ou anunciado o próximo iPhone, esquemas para o iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max foram postados no Twitter pelo notável vazador e jornalista de tecnologia freelance Max Weinbach.

14 Pro e 14 Pro Max pic.twitter.com/39TMqVTFVc — Max Weinbach (@MaxWinebach) 22 de março de 2022

Os esquemas listam as dimensões dos dois telefones, revelando que eles são 0,2 mm mais grossos que os antecessores do iPhone 13 Pro e 13 Pro Max, e mostram que as grandes caixas de câmera traseira ainda estão no convés.

Veja o gráfico abaixo para referência:

iPhone 13Pro 146,7 x 71,5 x 7,65 mm iPhone 14 Pro (rumores) 147,46 x 71,45 x 7,85 mm 38,24 x 36,71 mm iPhone 13 Pro Max 160,8 x 78,1 x 7,65 mm iPhone 14 Pro Max (rumores) 160,7 x 77,58 x 7,85 mm 38,21 x 36,73 mm

Por fim, os esquemas mostram recortes circulares e em forma de pílula, provavelmente para a câmera frontal e os sensores necessários para o Face ID.

Para vazamentos e rumores do iPhone 14, consulte nosso guia:

Essas 3 capas manterão seu iPhone 13 fino, protegido e com uma aparência fantástica Por Pocket-lint International Promotion · 25 Outubro 2021 Você pode obter todos os tipos de estilos e níveis de proteção dos estojos de Pitaka.

Escrito por Maggie Tillman.