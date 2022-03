Como adicionar Alexa à tela inicial do seu iPhone

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Alexa da Amazon pode ter sido lançado após o Siri da Apple, mas também é sem dúvida o assistente pessoal que tornou os assistentes pessoais tão populares.

Embora o Siri seja provavelmente mais engraçado no geral, o Alexa tem a vantagem de ser compatível com praticamente todos os dispositivos smarthome existentes. Se você é alguém que usa o Alexa, seja por meio de um dispositivo Amazon Echo ou dispositivo de terceiros, isso o ajudará se você for um usuário do iPhone .

É possível adicionar um widget Alexa à tela inicial do seu iPhone ou iPad para que você possa acessar o assistente pessoal da Amazon com um toque. O Alexa não poderá alterar as configurações do seu iPhone, como alterar o brilho da tela ou iniciar um aplicativo, mas você poderá controlar seus gadgets smarthome compatíveis com Alexa, definir temporizadores, adicionar à sua lista de compras e obter respostas para perguntas .

Veja como adicionar o widget Alexa à tela inicial do seu iPhone.

Essas 3 capas manterão seu iPhone 13 fino, protegido e com uma aparência fantástica Por Pocket-lint International Promotion · 25 Outubro 2021 Você pode obter todos os tipos de estilos e níveis de proteção dos estojos de Pitaka.

Aqui estão as etapas que você precisa seguir para adicionar o widget Alexa à tela inicial do seu iPhone:

Deslize da esquerda para a direita na tela inicial do seu iPhone ou iPad. Pressione e segure um dos widgets Toque em 'Editar tela inicial' Toque no '+' no canto superior esquerdo Role até ver Amazon Alexa ou digite Alexa na caixa de pesquisa na parte superior Toque no Amazon Alexa Toque em 'Adicionar widget' Toque em 'Concluído' na parte superior

Depois de concluir essas etapas, o widget Alexa estará disponível quando você deslizar da esquerda para a direita na tela inicial do iPhone. Você pode mover o widget para sua tela inicial principal.

Para fazer isso, siga os passos abaixo:

Deslize da esquerda para a direita na tela inicial do seu iPhone ou iPad Encontre o widget Alexa Pressione e segure e toque em 'Editar tela inicial' Quando os widgets estiverem balançando, mova o widget Alexa para onde quiser na tela inicial Toque em 'Concluído' no canto superior direito É isso.

Escrito por Britta O'Boyle.