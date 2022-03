Vazam especificações e tamanhos de tela do Apple iPhone 14 e 14 Pro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Espera-se que a Apple anunciea série iPhone 14 ainda este ano, mas enquanto ainda estamos há vários meses, houve vários relatórios sugerindo o que podemos esperar, com os mais recentes não apenas detalhando os tamanhos de tela, mas também algumas especificações.

De acordo com o informante Shadow Leak ( via MySmartPrice ), o iPhone 14 contará com uma tela OLED flexível de 6,06 polegadas, enquanto o iPhone 14 Max terá uma tela OLED flexível de 6,68 polegadas.

Enquanto isso, o iPhone 14 Pro terá uma tela OLED LTPO flexível de 6,06 polegadas, e o iPhone 14 Pro Max terá o mesmo, mas com 6,68 polegadas. Dizem que os modelos padrão terão uma taxa de atualização padrão de 60Hz , enquanto os modelos Pro terão o ProMotion com uma taxa de atualização variável entre 1-120Hz.

Em termos de outras especificações, o relatório afirma que todos os quatro modelos virão com 6 GB de RAM e o informante apoiou um vazamento anterior que afirmava que os modelos padrão viriam com o mesmo chip A15 Bionic que está nos modelos iPhone 13 , enquanto os modelos Pro verá um salto para o A16 Bionic.

Em termos de câmeras, diz-se que o iPhone 14 e o iPhone 14 Max têm uma câmera traseira dupla, enquanto o iPhone 14 Pro e o iPhone 14 Pro Max têm uma câmera traseira tripla com sensor LIDAR , com a câmera principal oferecendo um Sensor de 48 megapixels.

Por enquanto, porém, nada está confirmado e, como mencionamos, ainda estamos a vários meses para que tudo possa mudar. Você podeler todos os rumores do iPhone 14 até agora em nosso recurso separado .

Escrito por Britta O'Boyle.