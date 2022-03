Renderizações CAD do iPhone 14 Pro mostram câmeras de pílula e perfurador

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Renderizações do suposto iPhone 14 Pro apareceram online e mostram algumas alterações de design para os próximos telefones principais da Apple.

Com base nas especificações de design CAD, as renderizações mostram os recortes da câmera de pílula e furo na frente - um desvio do entalhe que tem sido usado na programação por muitos anos.

91Mobiles

O orifício em forma de pílula abrigará os sensores Face ID, enquanto o perfurador é para uma câmera selfie FaceTime.

Em termos de outros detalhes, a tela continuará sendo de 6,1 polegadas, conforme encontrado no Apple iPhone 13 Pro.

Quanto aos botões e unidade de câmera traseira, é a mesma coisa, a mesma coisa. O sistema de câmera tripla na parte traseira terá o mesmo formato e configuração, enquanto o botão liga/desliga permanecerá à direita com todos os outros botões à esquerda.

Os renders foram obtidos pela 91Mobiles de "fontes da indústria".

Outros rumores do iPhone 14 circulando recentemente sugeriram que a tela poderia realmente ser esticada nos modelos Pro deste ano, mas isso não se reflete nas renderizações. Também é dito que os modelos Pro adotarão o chipset A16 Bionic, enquanto os modelos padrão não . E não haverá mini iPhone desta vez, afirma-se.

Essas 3 capas manterão seu iPhone 13 fino, protegido e com uma aparência fantástica Por Pocket-lint International Promotion · 25 Outubro 2021 Você pode obter todos os tipos de estilos e níveis de proteção dos estojos de Pitaka.

A 91Mobiles espera mais vazamentos nos novos iPhones na próxima semana.

Escrito por Rik Henderson.