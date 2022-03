Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O iPhone SE mais recente da Apple opta pelo Touch ID , como os modelos iPhone 6, 7 e 8, bem como pelo iPhone SE mais antigo, em vez do Face ID, como os modelos mais recentes do iPhone 12 e iPhone 13 .

Embora a experiência do software seja quase idêntica em todos os iPhones, seja Face ID ou Touch ID, existem algumas áreas em que as coisas são um pouco diferentes, sendo o Apple Pay uma delas.

Aqui está como usar o Apple Pay no iPhone SE , mas é o mesmo para os modelos iPhone 6, iPhone 7 e iPhone 8, caso você tenha um desses e esteja se perguntando.

Antes de usar o Apple Pay, primeiro você precisa adicionar seus cartões de pagamento à Apple Wallet. Para fazer isso, siga os passos abaixo:

Essas 3 capas manterão seu iPhone 13 fino, protegido e com uma aparência fantástica Por Pocket-lint International Promotion · 25 Outubro 2021 Você pode obter todos os tipos de estilos e níveis de proteção dos estojos de Pitaka.

Abra as Configurações no seu iPhone Role para baixo até 'Carteira e Apple Pay' Toque em 'Adicionar cartão' Toque em 'Cartão de débito ou crédito' Pressione 'Continuar' e siga as instruções

Depois de adicionar seu cartão ou cartões à Apple Wallet, você pode usar seu iPhone para pagar em qualquer lugar que aceite pagamentos sem contato.

Nas configurações do Wallet e Apple Pay, você encontrará várias opções, como configurar um Express Travel Card - mais sobre isso em nosso recurso separado -, além de definir um cartão padrão e optar por permitir o acesso ao Apple Pay quando o iPhone estiver bloqueado.

Quando você quer pagar, é super simples. Se o seu iPhone estiver desbloqueado, basta segurar o iPhone ao lado do leitor de cartão e seus cartões aparecerão. Você pode escolher qual cartão deseja usar e, em seguida, manter o dedo no botão Touch ID para autenticar o pagamento depois de escolher.

Se o seu telefone estiver bloqueado, primeiro você precisará verificar se ativou o 'Botão Home com duplo clique' nas configurações da Carteira e do Apple Pay. Quando você quiser pagar, toque duas vezes no botão inicial do Touch ID no seu iPhone, mantenha o dedo pressionado para autenticar o pagamento com o Touch ID e, em seguida, segure o iPhone no leitor de pagamento. É isso.

Escrito por Britta O'Boyle.