Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Espera-se que a Apple anunciea série iPhone 14 no segundo semestre deste ano, mas apesar de estar a vários meses de distância, houve vários rumores sugerindo para o que podemos estar preparados.

O analista Ming-Chi Kuo twittou em 14 de março alegando que o iPhone 14 e o iPhone 14 Max padrão permaneceriam no chip A15, enquanto os modelos Pro veriam uma atualização no chip A16. O 9to5 agora corroborou a ideia de variar os chips e adicionou mais alguns detalhes sobre os próximos dispositivos.

De acordo com o site ( via AppleInsider ), a Apple deixará de lado o modelo mini de 5,4 polegadas - ficaremos devastados se isso for verdade - e passará para um modelo Max do iPhone 14 padrão. Já ouvimos isso inúmeras vezes antes, embora isso não necessariamente o torne verdade, então não tome isso como evangelho ainda.

O relatório do 9to5Mac também afirmou que o iPhone 14 Pro e o iPhone 14 Pro Max poderiam ter telas um pouco mais altas por causa do design em forma de pílula que também foi divulgado para os modelos Pro no lugar do entalhe atual. As fontes do site também disseram que a Apple está trabalhando em recursos de comunicação via satélite, embora não esteja claro se eles chegarão aos modelos do iPhone 14.

Claro, nada está confirmado, nem será por vários meses, mas se os rumores forem verdadeiros, os modelos padrão e Pro podem ser bem diferentes em 2022. Você pode ler todos os rumores em torno dos dispositivos até agora emnosso recurso separado .

Escrito por Britta O'Boyle.