Como desbloquear seu iPhone com Face ID ao usar uma máscara

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple lançou o iOS 15.4 em 14 de março de 2022, e com ele chegaram vários recursos, incluindo a capacidade de desbloquear seu iPhone com Face ID mesmo quando você estiver usando uma máscara.

Anterior ao iOS 15.4, a Apple possibilitou em uma atualização anterior para quem possui um Apple Watch desbloquear o iPhone ao usar uma máscara . Isso significava que, se o Apple Watch estivesse no pulso, desbloqueado e emparelhado com o iPhone, ele desbloquearia o iPhone por meio do Face ID, mesmo quando uma máscara facial estivesse sendo usada.

A atualização do iOS 15.4 estende esse recurso de conveniência para aqueles que não possuem um Apple Watch. Veja como configurar o Face ID com uma máscara.

Primeiro, você precisa ter certeza de que está executando o iOS 15.4 ou posterior se quiser que o Face ID funcione para desbloquear seu iPhone quando estiver usando uma máscara facial.

Para ter certeza de que está executando o iOS 15.4 ou para fazer o download e instalá-lo, siga as etapas abaixo:

Abra as Configurações no seu iPhone Toque em 'Geral' Toque em 'Atualização de software' Baixe e instale o iOS 15.4 se ainda não o fez

Depois de executar o software iOS 15.4, siga as etapas abaixo para configurar seu iPhone para desbloquear com Face ID quando estiver usando uma máscara facial:

Abra as Configurações no seu iPhone Toque em 'Face ID e senha' Coloque a sua palavra-passe Ative 'Face ID com máscara'

Se você usa óculos regularmente, é recomendável que você faça a opção 'Adicionar óculos' abaixo do botão 'Identificação facial com máscara' para que funcione corretamente. Vale ressaltar que o Face ID com máscara não funciona com óculos de sol.

Escrito por Britta O'Boyle.