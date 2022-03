Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Espera-se que a Apple anuncie quatro modelos doiPhone 14 ainda este ano, mas o relatório mais recente afirma que todos os quatro modelos podem não receber o mesmo tratamento quando se trata de atualizações internas.

O analista do setor Ming-Chi Kuo twittou afirmando que o iPhone 14 e o iPhone 14 Max podem permanecer no chipset A15 Bionic, enquanto o iPhone 14 Pro e o iPhone 14 Pro Max veem uma atualização para o processador A16 Bionic. Também é alegado que a RAM será diferente entre os modelos.

De acordo com Kuo, todos os quatro modelos do iPhone 14 terão suporte a 6 GB de RAM, embora o iPhone 14 e o iPhone 14 Max provavelmente venham com LPDDR 4X, enquanto o iPhone 14 Pro e o iPhone 14 Pro Max provavelmente oferecerão LRDDR 5.

Apenas dois modelos Pro seriam atualizados para o processador A16, enquanto o 14 e 14 Max permanecerá o A15. Todos os quatro novos modelos provavelmente virão com 6 GB de RAM, com a diferença sendo LPDDR 5 (14 Pro e 14 Pro Max) vs. LPDDR 4X (14 e 14 Max). https://t.co/tHcszIz6gX — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 13 de março de 2022

Kuo não detalha nenhuma outra previsão em seu tweet, embora rumores anteriores tenham sugerido que o iPhone mini será abandonado em favor de um iPhone 14 padrão maior - daí os nomes iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max . Alega-se que o iPhone 14 e o iPhone 14 Pro terão uma tela de 6,1 polegadas, enquanto os modelos Max oferecerão uma tela de 6,7 polegadas.

Claro, nada está confirmado ainda, nem será por algum tempo. Você podeler todos os rumores que cercam os modelos do iPhone 14 em nosso recurso separado.

Escrito por Britta O'Boyle.