Como fazer uma captura de tela no iPhone SE

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple tem alguns modelos em seu portfólio de iPhone , desde os modelos mais recentes do iPhone SE (2022) e iPhone 13, até alguns modelos mais antigos como o iPhone 12.

Enquanto os modelos iPhone 11, iPhone 12 e iPhone 13 apresentam a tecnologia Face ID, a terceira geração do iPhone SE possui Touch ID, como o iPhone SE de segunda geração e os modelos iPhone 6, 7 e 8.

Se você tiver um iPhone com Face ID, precisará pressionar o botão lateral e aumentar o volume simultaneamente para fazer uma captura de tela. Se você tiver um iPhone com Touch ID como o novo iPhone SE, veja o que você precisa fazer.

Para fazer uma captura de tela no Apple iPhone SE (2022), iPhone SE (2020) ou iPhone 6, iPhone 7 ou iPhone 8, você precisará pressionar o botão liga / desliga na borda direita ao mesmo tempo que o Touch Botão de identificação inicial abaixo da tela.

Uma captura de tela aparecerá no canto inferior esquerdo de sua tela quando você tiver feito uma captura de tela com sucesso do que está em sua tela.

Quando você faz uma captura de tela no iPhone, uma pequena visualização aparece no canto inferior esquerdo. Se você tocar na visualização, será levado a uma nova tela, onde encontrará várias opções.

Você pode excluir a captura de tela tocando no ícone da lixeira no canto superior direito ou pode cortar a captura de tela puxando para baixo os cantos ao redor da captura de tela.

Também é possível marcar a captura de tela do seu iPhone nesta página. Toque em qualquer uma das canetas abaixo da captura de tela e você pode desenhar como quiser. Quando terminar, toque em 'Concluído' no canto superior esquerdo.

Há mais uma dica que temos quando se trata de capturas de tela. Você pode lê-lo com mais detalhes em nosso recurso separado , mas se estiver capturando uma captura de tela de uma página da Web no Safari, poderá obter uma captura de tela de página inteira e salvá-la como PDF. Aqui está o que você precisa fazer.

Abrir Safari Encontre a página da Web que você deseja capturar Pressione e segure o botão liga / desliga e o botão inicial do Touch ID simultaneamente Toque na visualização da captura de tela no canto inferior esquerdo Toque na guia Full Page na parte superior da captura de tela Toque em 'Concluído' Escolha 'Salvar PDF em Arquivos'.

Escrito por Britta O'Boyle.