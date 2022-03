Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os modelos Apple iPhone 13 foram revelados em setembro de 2021, mas a Apple atualizou a gama durante o evento Peek Performance em março de 2022 com algumas novas adições de cores.

Enquanto o iPhone 13 ganhou uma nova cor verde - que você pode ver em nossa história separada - os modelos do iPhone 13 Pro viram um Alpine Green adicionado às suas já fortes opções de cores.

Os modelos do iPhone 13 Pro oferecem um acabamento encantador com suas traseiras de vidro fosco e molduras de aço inoxidável polido e a cor Alpine Green fica excelente, acentuando o design. Há uma profundidade adorável na cor e, embora não esteja a par com o Midnight Green do iPhone 11 Pro para nós em termos de favorito, definitivamente está lá em cima.

Assim como nos outros modelos do iPhone 13 Pro, a opção Alpine Green apresenta uma moldura e caixa de câmera com cores correspondentes, embora a caixa da câmera tenha um pouco mais de pop do que o resto da parte traseira, graças ao acabamento brilhante.

Sob o capô, nada mudou, então você encontrará o chip A15 Bionic, uma câmera traseira tripla composta por um sensor principal de 12 megapixels, sensor ultra amplo de 12 megapixels e sensor telefoto de 12 megapixels e alguns ótimos recursos como modo Cinematic e Estilos fotográficos .

Você pode ler nossas análises completas do iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max se quiser saber exatamente o que pensamos, mas se você já decidiu que o modelo Alpine Green é para você, ele está disponível para pré-encomenda agora e envia 18 março .

Escrito por Britta O'Boyle. Edição por Chris Hall.