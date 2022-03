É assim que o iPhone 13 verde se parece em carne e osso

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple anunciou vários dispositivos durante seu evento Peek Performance no início de março, incluindo uma nova cor verde do iPhone 13 mini e iPhone 13.

Como o restante das cores do iPhone 13 mini e do iPhone 13, a opção Verde tem uma traseira de vidro com uma moldura de alumínio da mesma cor. Adoramos a moldura verde - é adorável. A caixa da câmera no canto superior esquerdo dos dispositivos também é construída a partir do vidro traseiro, então este também é o mesmo verde, embora pareça mais leve que a parte traseira, pois possui um acabamento fosco em comparação com o acabamento brilhante do resto da parte traseira .

A cor verde é um verde escuro da floresta e é agradável na carne, com a cor oferecendo uma boa profundidade e uma adorável mudança de preto - ou meia-noite, como a Apple a chama. Temos o iPhone 13 mini no escritório do Pocket-lint, como você pode ver nas fotos, embora a cor do iPhone 13 seja a mesma.

Além da diferença de cores, todo o resto permanece sobre o iPhone 13 mini verde e o iPhone 13 é o mesmo que os outros modelos de iPhone 13 mini e iPhone 13. Você obtém o processador A15 Bionic sob o capô, uma câmera traseira dupla de 12 megapixels com recursos como modo Cinematic e Estilos fotográficos e conectividade 5G .

Você pode ler tudo sobre como o iPhone 13 mini e o iPhone 13 se comparam aos modelos do iPhone 13 Pro em nosso recurso separado , ou você pode acessar nossas análises para ver como eles se saíram em nossos testes. O Green iPhone 13 mini e o iPhone 13 estão disponíveis para pré-encomenda a partir de 11 de março , com disponibilidade a partir de 18 de março.

Escrito por Britta O'Boyle.