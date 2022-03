Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple confirmou que o lançamento do iOS 15.4 ocorrerá na próxima semana.

A última atualização de software do iPhone , que está disponível como beta público desde janeiro , ainda não tem uma data de lançamento bloqueada, embora a Apple tenha anunciado que chegará entre 14 e 18 de março durante seu evento 'Peek Performance' .

Como os novos acabamentos do iPhone 13 e 13 Pro chegarão em 18 de março, juntamente com a data de venda do recém-anunciado iPhone SE (2022) , nosso melhor palpite é que o iOS 15.4 estará disponível na mesma data.

De qualquer forma, a nova versão trará algumas mudanças interessantes no funcionamento dos modelos compatíveis do iPhone.

A adição do título envolve o Face ID, com um ajuste que permite que o software de reconhecimento facial funcione mesmo quando o usuário estiver usando uma máscara. Isso segue, é claro, de uma solução anterior criada pela Apple, na qual as verificações de segurança usuais do Face ID poderiam ser ignoradas se um usuário estivesse usando um Apple Watch vinculado ao seu iPhone .

Para aqueles que não possuem um dos smartwatches da Apple, porém, isso deve ser um pequeno recurso útil.

Também não é a única coisa notável da próxima atualização.

O novo recurso Tap to Pay da Apple também está chegando, que permite que dispositivos iPhone compatíveis sejam transformados em terminais para pagamentos sem contato. Embora não seja um recurso de apelo em massa, isso significa que o iPhone em breve terá o potencial de se tornar um registro digital e, para aqueles com empresas que dependem de leitores de cartão dedicados, permite que eles façam tudo a partir de um smartphone.

Há também um novo recurso de segurança para AirTags , que fará com que os dispositivos iOS avisem os usuários contra o uso dos discos de rastreamento de itens para rastrear a localização de um usuário sem consentimento.

Em termos de compatibilidade, o iOS 15.4 estará disponível para qualquer dispositivo que já suporte o iOS 15. Isso significa que qualquer coisa, desde um iPhone 6S de primeira geração até um dos modelos do iPhone 13, deve ser compatível.

Escrito por Conor Allison.