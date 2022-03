Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple anunciou sua atualização para o iPhone SE - o iPhone mais barato em sua linha.

A maior novidade é a inclusão do chipset A15 Bionic, tornando o aparelho muito mais potente que a geração anterior.

A duração da bateria também é melhorada, principalmente graças ao processador mais eficiente. E o 5G chega pela primeira vez à linha de aparelhos de nível básico.

O sistema de câmera é novo, embora com apenas a lente novamente. Agora adota um sensor de 12 megapixels (f/1.8) com funcionalidade Smart HDR4. O modo retrato também está disponível neste modelo SE.

A câmera frontal também foi ajustada. E o áudio espacial é suportado em chamadas FaceTime.

O design é essencialmente o mesmo do último iPhone SE (lançado em 2020), com retorno para o botão Touch ID na frente, embora a Apple afirme que a tela de 4,7 polegadas é coberta com vidro mais robusto e aprimorado desta vez . O aparelho tem classificação IP67 para resistência à água e poeira.

Ele estará disponível nas cores meia-noite, luz das estrelas e (Produto)Vermelho e os preços começam em US$ 429 nos EUA . / £ 419 no Reino Unido / € 529 na Europa Central. Existem opções de armazenamento de 64 GB, 128 GB e 256 GB disponíveis.

As pré-encomendas começam em 11 de março de 2022 para envio a partir de 18 de março.

Escrito por Rik Henderson.