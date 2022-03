Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há rumores de que a Apple está planejando um evento de primavera. Muitos presumiram que a empresa enviaria convites em 1º de março, anunciando um evento para uma semana depois. Mas isso não aconteceu. Se você está se perguntando agora se o evento acontecerá, você não está sozinho.

De fato, alguns começaram a perguntar à Siri sobre o evento e o que esperar.

Tente perguntar ao assistente pessoal da Apple o seguinte: "O que vai ser anunciado no evento da Apple?". A Siri deve responder com: “Você não pode apressar as notícias. Não. Você só terá que esperar." Se você tentar palavras diferentes dessa frase ou perguntar diretamente quando um evento da Apple acontecerá em seguida, a Siri o direcionará para o site do evento da Apple. Nos últimos anos, você poderia perguntar à Siri e ele daria respostas diferentes. Você poderia até mesmo pedir "Dê-me uma dica" para obter uma resposta. Agora, mesmo se você disser "Dê-me uma dica", a Siri dirá: "Você não pode apressar as notícias".

Há especulações de que a Apple pode atrasar seu evento de primavera devido à invasão da Ucrânia. A Apple anunciou na terça-feira que está interrompendo todas as vendas de seus produtos na Rússia em resposta ao conflito, e também decretou limitações ao Apple Pay devido a novas sanções, além de expulsar alguns meios de comunicação russos de sua App Store fora do país. Depois de fazer tudo isso, pode parecer estranho para a empresa de Cupertino anunciar um evento em que mostra alegremente um novo iPhone SE , iPad Air e novos Macs para os consumidores comprarem.

Talvez a Apple simplesmente anuncie os produtos por meio de comunicados à imprensa, e não com um evento oficial, como já fez algumas vezes no passado.

Escrito por Maggie Tillman.