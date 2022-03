Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple suspendeu as vendas de seus produtos de hardware - incluindo o iPhone - na Rússia em resposta à invasão da Ucrânia.

De acordo com um comunicado da empresa, que pode ler na íntegra abaixo, a Apple interrompeu todas as exportações para o país, mas vai continuar a avaliar a situação. Se você for à loja online russa da Apple agora, produtos como o iPhone e até o Mac são listados como indisponíveis e não podem ser adicionados ao carrinho.

A Apple também estabeleceu recentemente limitações para o Apple Pay na Rússia, graças a sanções recentemente impostas, e retirou os meios de comunicação russos Sputnik e RT News da App Store fora do país. Também desativou o tráfego e os relatórios de incidentes ao vivo no Apple Maps na Ucrânia. O Google também fez isso no Google Maps, para evitar que as pessoas o utilizassem para estudar os movimentos das tropas.

O vice-primeiro-ministro ucraniano, Mykhailo Fedorov, publicou uma carta aberta à Apple na semana passada, pedindo à empresa que impeça a Rússia de acessar seus produtos. Na carta , Fedorov, que também atua como Ministro da Transformação Digital, disse que tais ações "motivarão os jovens e a população ativa da Rússia a interromper proativamente a agressão militar vergonhosa".

Aqui está a declaração completa da Apple (via Telegraph ) :

"Estamos profundamente preocupados com a invasão russa da Ucrânia e estamos ao lado de todas as pessoas que estão sofrendo como resultado da violência. Estamos apoiando os esforços humanitários, fornecendo ajuda para a crise de refugiados e fazendo todo o possível para apoiar nossos equipes da região.

Tomamos uma série de ações em resposta à invasão. Pausamos todas as vendas de produtos na Rússia. Na semana passada, paramos todas as exportações em nosso canal de vendas no país. O Apple Pay e outros serviços foram limitados. RT News e Sputnik News não estão mais disponíveis para download na App Store fora da Rússia. E desabilitamos os incidentes de trânsito e ao vivo no Apple Maps na Ucrânia como medida de segurança e precaução para os cidadãos ucranianos.

Continuaremos a avaliar a situação e estamos em comunicação com os governos relevantes sobre as ações que estamos tomando. Nós nos juntamos a todos aqueles ao redor do mundo que clamam pela paz."

