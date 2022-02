Apple iPhone 14 Pro com furo e design de pílula vaza novamente

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple não deve revelar suasérie iPhone 14 até a segunda metade do ano, com rumores de que o iPhone SE 3 chegará primeiro, embora isso não tenha impedido as especulações e os relatórios que afirmam saber o que está por vir.

Ouvimos anteriormente que a Apple está considerando um furador e uma combinação em forma de pílula para os modelos do iPhone 14 Pro no lugar do entalhe e o relatório mais recente adiciona combustível a esse fogo.

Um esquema vazado postado no Weibo, e depois recolhido por Jon Prosser , mostra o que é alegado ser a frente do iPhone 14 Pro e mostra o tamanho da câmera frontal e do orifício em forma de pílula.

Foi alegado que apenas os modelos Pro apresentarão esse novo visual, com os modelos padrão do iPhone 14 mantendo o entalhe. Prosser - que tem um histórico mais ou menos - disse que conseguiu verificar independentemente se o esquema é real.

Rumores anteriores sugeriram que a Apple poderia optar pelo design padrão da câmera frontal perfurada que vemos na maioria dos smartphones Android atualmente, embora o analista de exibição Ross Young tenha destacado a ideia do design da câmera em forma de pílula e perfurada, que a maioria dos rumores mais recentes está apoiando.

Você pode ler tudo sobre os rumores em torno do iPhone 14 em nosso recurso separado de rumores. Não esperamos descobrir se esse novo visual se tornará realidade até setembro, então ainda há um pouco de tempo para que os rumores de contratação apareçam.

Escrito por Britta O'Boyle.