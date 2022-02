A Apple poderia lançar seu primeiro iPhone abaixo de US $ 200 em breve?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - De acordo com o boato, a Apple irá revelar em breve um novo modelo de iPhone SE (provisoriamente apelidado de iPhone SE Plus ). Espera-se que um evento da Apple seja anunciado em breve para a próxima semana - 8 de março, para ser mais preciso.

Ele substituirá o modelo SE 2020, atualmente disponível por pouco menos de US $ 400 (£ 390). No entanto, uma linha de pensamento é que a nova edição pode ser uma substituição completa. Pode ser que a Apple planeje ter um iPhone abaixo de US$ 200 em sua linha pela primeira vez.

O jornalista da Bloomberg e especialista em Apple, Mark Gurman, sugere em seu último boletim semanal PowerOn que o fabricante pode querer manter o iPhone SE 2 em sua faixa, mas reduzir significativamente o preço. É algo que a Apple fez com o Watch nos últimos anos, com o Apple Watch série 3 ainda disponível por cerca de metade do preço da série 7.

Ter um iPhone a um preço tão baixo, diz ele, permitiria à empresa fazer mais incursões na África, América do Sul e "partes da Ásia que são redutos atuais do Android". Certamente faz sentido. Também acreditamos que poderia ajudar a vender o Watch, já que um pacote de iPhone SE e Apple Watch série 3 por menos de US $ 400 é atraente.

Essas 3 capas manterão seu iPhone 13 fino, protegido e com uma aparência fantástica Por Pocket-lint International Promotion · 25 Outubro 2021 Você pode obter todos os tipos de estilos e níveis de proteção dos estojos de Pitaka.

Claro, isso é mais opinião do que fato. Descobriremos mais nos próximos dias e na próxima semana, especialmente se a especulação do evento de lançamento da Apple estiver correta.

Escrito por Rik Henderson.