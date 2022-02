Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Existem muitas dicas e truques embutidos no software iOS da Apple - alguns dos quais são óbvios, enquanto outros são um pouco mais ocultos.

Temos um recurso separado em alguns de nossos favoritos , bem como alguns recursos de destaque naqueles que achamos simplesmente brilhantes, mas aqui estamos nos concentrando nas câmeras do iPhone 13 Pro e do iPhone 13 Pro.

Uma das melhores coisas sobre a câmera do iPhone é que você pode simplesmente apontar e disparar e obterá uma foto decente na maioria das vezes. Há muito mais além disso, especialmente com os modelos Pro e alguns dos recursos extras que eles oferecem, como o modo Macro.

Então, se você está procurando algumas dicas para tirar o máximo proveito do seu iPhone 13 Pro ou iPhone 13 Pro Max, aqui estão as nossas melhores. Há também alguns aqui do designer nigeriano-americano Oghalé Alex, que fotografou sua coleção de estreia ISOKO em um iPhone 13 Pro Max .

Estas são algumas dicas e truques gerais de câmera para o iPhone 13 Pro e 13 Pro Max. Alguns podem ser óbvios, mas há alguns que você pode não ter percebido.

Depois de tirar uma foto, abra-a no aplicativo Fotos e use a varinha mágica de edição automática para aperfeiçoá-la um pouco. Toque em Editar no canto superior direito e toque na varinha no círculo. Seu iPhone fará os ajustes que achar que melhorarão sua imagem. Essa é uma das dicas de Oghalé Alex.

Não tenha medo de fazer seus próprios ajustes, mesmo depois de usar a ferramenta varinha mágica automática. Existem muitas opções, como exposição, brilho, realces, sombras, contraste, brilho, entre outras, que você pode mexer para criar um visual diferente.

Abra sua foto no aplicativo Fotos e toque em Editar no canto direito. Você pode tocar na ferramenta varinha mágica automática e deslizar da direita para a esquerda para ajustar as várias opções, ou simplesmente deslizar da direita para a esquerda para ajustar as opções manualmente. Escolha o que deseja ajustar e mova o controle deslizante abaixo dele para fazer alterações.

Os ângulos podem fazer uma grande diferença ao tirar fotos. Não só eles podem ajudar a acentuar ou esconder vários elementos, mas o ângulo também pode mudar a história, especialmente ao escolher entre atirar para cima ou para baixo.

Uma das dicas de Oghalé Alex é usar o Modo Retrato no iPhone para criar profundidade e obter um visual mais profissional.

As grades são excelentes para ajudá-lo a compor sua foto. Por padrão, a grade está desativada no iPhone 13 Pro, mas você pode ativá-la facilmente. Abra Configurações no seu telefone e toque em Câmera. Você verá a opção de alternar na grade.

É possível configurar seu iPhone 13 Pro e 13 Pro Max para que todas as configurações da câmera que você alterar sejam mantidas na próxima vez que você abrir o aplicativo da câmera. Isso pode ser filtros ou proporção, ou pode ser a configuração do Modo noturno que você escolher.

Abra Configurações no seu telefone e role para baixo até Câmera. Você precisará tocar em Preserve Settings, onde poderá optar por alternar entre uma variedade de configurações, de Macro Control e Night Mode para Camera Mode (que preserva o último modo) e Creative Controls (como filtros e proporções).

O iPhone 13 Pro pode gravar em Dolby Vision até 4K a 60fps, embora isso não esteja ativado por padrão porque usa muito armazenamento. Se você quiser ter certeza de que está sempre gravando com a mais alta qualidade de vídeo, abra Configurações no seu telefone e role para baixo até Câmera. Você pode selecionar Gravar vídeo na lista e escolher 4K a 60 fps. Esta seção também permite ativar o HDR.

O modo retrato está disponível nas lentes grande e telefoto do iPhone 13 Pro. Você também pode usar o modo noturno em fotos de retrato na câmera ampla em condições de pouca luz.

Existem seis estilos diferentes de modo Retrato no iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. Abra o aplicativo da câmera no seu iPhone e toque na opção Retrato acima do botão do obturador. Você pode então deslizar entre as diferentes opções de estilo, com uma visualização ao vivo para cada exibição à medida que desliza.

Quando você escolher seu estilo e alinhar sua foto, toque no botão do obturador.

Como mencionamos brevemente, você pode tirar fotos de retrato usando a lente grande angular ou a lente telefoto no iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. Para alternar entre os dois, abra o aplicativo da câmera em seu telefone e toque na opção Retrato. Você verá um 1x ou 3x no canto inferior esquerdo, toque nele quando estiver no modo Retrato para alternar entre as duas lentes.

Você pode escolher um dos seis estilos de Retrato, mas depois mudar de ideia depois de ter a foto! Não se preocupe, você pode alterar o estilo após a foto. Abra o aplicativo Fotos no seu telefone e toque em Editar no canto superior direito.

Você pode deslizar entre as opções de estilo Retrato na parte inferior da tela para escolher uma opção de iluminação diferente. Lembre-se de tocar em Concluído no canto inferior direito para salvar.

Assim como alterar o estilo de foto pós-retrato, você também pode alterar a profundidade - desfoque de fundo - da foto de retrato depois de tirá-la. Abra o aplicativo Fotos e escolha a foto de retrato que deseja alterar e toque em Editar no canto superior direito.

A partir daqui, você vai querer tocar no número de abertura (número f) no canto superior esquerdo. Você pode usar o controle deslizante na parte inferior da foto para alterar a profundidade e ajustar o desfoque do fundo. Lembre-se de tocar em Concluído no canto inferior direito quando terminar.

Se você tirou uma foto no modo Retrato, mas mudou de ideia e deseja remover completamente o efeito, isso é possível. Abra o aplicativo Fotos e toque na imagem da qual deseja remover o efeito Retrato.

Na parte superior da tela acima da foto, você verá Retrato destacado em amarelo. Toque nele e removerá o efeito Retrato. Você pode adicioná-lo novamente tocando em Retrato novamente. Certifique-se de clicar em Concluído no canto inferior direito para salvar.

O iPhone 13 Pro e o iPhone 13 Pro Max possuem o modo Macro que permite capturar os menores detalhes usando a lente ultra grande angular. Funciona no modo de foto padrão, bem como em vídeo, incluindo câmera lenta e lapso de tempo.

É um ótimo modo para capturar detalhes, como o pelo de um cachorro, ou no material de algo como Oghalé Alex fez para sua coleção ISOKO, por exemplo.

O controle macro está desativado por padrão no iPhone 13 Pro - com as lentes apenas mudando automaticamente - mas se você quiser ver o controle da câmera para alternar automaticamente para a lente ultra larga para capturar fotos e vídeos macro, poderá ativá-lo nas configurações .

Abra Configurações no seu iPhone e role para baixo para tocar em Câmera. Em seguida, você precisa alternar para o controle de macro. Quando você seguir as etapas abaixo para fotografar no modo Macro, verá o símbolo aparecer no canto inferior esquerdo.

Se você deseja obter uma foto de perto, seja uma flor, um animal de estimação ou outro objeto, precisará chegar o mais próximo possível do assunto - é necessário um mínimo de 20 mm para ativar o modo macro.

Depois de ter seu assunto, coloque o foco principal o mais próximo possível do centro do quadro e toque para selecionar um ponto de foco específico. Você pode escolher entre x.5 e x1.

Estilos fotográficos são semelhantes a um filtro, mas em vez de aplicar o efeito à imagem inteira, eles mantêm o céu e os tons de pele naturais. Existem várias opções, e você provavelmente descobrirá que uma é a sua favorita, assim como os filtros.

Existem cinco estilos fotográficos predefinidos que você pode escolher e pode optar por fotografar no estilo que gosta e, em seguida, configurar seu telefone para sempre fotografar nesse modo.

Para fotografar em estilo fotográfico, abra o aplicativo da câmera e verifique se você está no modo Foto. Você precisará deslizar de baixo para cima no visor para exibir mais opções.

A opção Estilos Fotográficos é o ícone com os três quadrados dentro. Toque nele e você poderá deslizar pelas cinco opções de estilo: Padrão, Contraste rico, Quente vibrante, Quente, Frio.

Todos os estilos fotográficos predefinidos podem ser ajustados para que você possa encontrar o equilíbrio perfeito de tom e calor para suas preferências.

Abra o aplicativo da câmera em seu telefone e deslize de baixo para cima no visor. Você precisará então tocar no ícone com os três quadrados e selecionar o Estilo Fotográfico no qual deseja fotografar. Você verá os controles deslizantes de Tom e Calor aparecerem abaixo do visor quando você selecionar um Estilo Fotográfico.

Você pode ajustar ambos em tempo real e, se for muito longe e quiser retornar à predefinição original, toque no botão Voltar à direita dos controles deslizantes de calor e tom para retornar.

Essas 3 capas manterão seu iPhone 13 fino, protegido e com uma aparência fantástica Por Pocket-lint International Promotion · 25 Outubro 2021 Você pode obter todos os tipos de estilos e níveis de proteção dos estojos de Pitaka.

É possível configurar seu telefone para fotografar em um estilo fotográfico específico o tempo todo, portanto, sempre que você abrir o aplicativo da câmera e selecionar o modo Foto, ele fotografará automaticamente no estilo fotográfico selecionado, por exemplo. Nós pessoalmente amamos Rich Contrast, embora Oghalé Alex goste de Warm, então é tudo uma questão de preferência pessoal.

Abra o aplicativo Configurações no seu iPhone e role para baixo até Câmera. Você verá Estilos fotográficos como uma opção e, ao tocar nele, poderá escolher em qual estilo deseja fotografar por padrão.

Você pode ler mais sobre o modo Cinematic em nosso recurso separado, mas em poucas palavras, ele permite que você altere o foco do seu assunto ao gravar vídeos. Ele grava em 1080p a 30fps, assim como Dolby Vision HDR e a beleza do modo Cinematic é que você pode alterar o foco durante a filmagem ou após o fato.

Para fotografar no modo Cinematic, abra a Câmera no seu modelo de iPhone 13 e escolha a opção Cinematic na parte inferior do visor acima do botão do obturador.

Se você deslizar o dedo para cima no visor (ao segurar o telefone na vertical) ou deslizar da direita para a esquerda (na horizontal), poderá ajustar a profundidade tocando no 'f' e a exposição tocando no círculo com + e -.

Você pode então tocar no botão de gravação para iniciar a gravação quando estiver satisfeito com suas seleções. Toque em um assunto no visor para alterar o foco enquanto grava. Toque duas vezes para definir o rastreamento de foco automático em um assunto. Você também pode tocar e segurar na tela para bloquear o foco a uma distância específica da câmera.

Assim como nas fotos, você pode alterar a profundidade - ou desfoque de fundo - ou um vídeo cinematográfico depois de gravá-lo. Abra o aplicativo Fotos e toque no vídeo que deseja editar.

Selecione Editar no canto superior direito e toque no 'f' na parte superior da tela. Arraste o controle deslizante para ajustar a profundidade, mas lembre-se de que ele se aplicará a todo o vídeo. Você também precisará se lembrar de tocar em concluído quando terminar.

Se você não conseguiu focar as pessoas ou assuntos certos ao gravar seu vídeo no modo Cinematic, você pode editar isso depois para alterar o foco. Você precisará abrir o aplicativo Fotos no seu telefone e tocar no vídeo que deseja editar e tocar em Editar no canto superior direito.

Na linha do tempo do vídeo abaixo do visor, os pontos amarelos indicam momentos no vídeo em que o ponto de foco muda de um assunto para outro. Você pode arrastar a linha do tempo para percorrer seu vídeo e as caixas amarelas aparecerão ao redor dos assuntos em foco, enquanto as caixas brancas aparecerão ao redor dos assuntos reconhecidos, mas não em foco.

Se você tocar em um quadrado branco, o foco mudará para esse assunto. Toque duas vezes e o rastreamento de foco automático mudará para esse assunto. Toque e segure na tela para bloquear o foco a uma distância específica da câmera.

Você pode tocar no botão de foco (quadrado amarelo com um círculo no meio na parte superior da tela) para alternar entre o rastreamento de foco automático do aplicativo Câmera e seus pontos de foco selecionados manualmente. Lembre-se de tocar em Concluído quando terminar.

Escrito por Britta O'Boyle.