Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O iPhone 14 pode receber um impulso bem-vindo no departamento de duração da bateria, foi relatado, devido a um novo chipset 5G que pode empregar, liberando pequenas quantidades de espaço para uma maior capacidade da bateria.

Embora o iPhone 13 e o iPhone 13 Pro já tenham uma duração de bateria impressionante e a direção da viagem nos telefones da Apple seja promissora a esse respeito, é interessante ter um vislumbre de como ele pode obter mais eficiência de seus telefones principais.

Relatórios em Taiwan afirmam que a Apple vai adquirir seus chips 5G da TSMC, em vez da Samsung, como tem feito nos últimos anos, e que os novos chips usarão o processo de 6NM para reduzir alguns imóveis e obter melhor eficiência.

Como qualquer pessoa que usa o 5G com frequência saberá, ele pode esgotar sua bateria rapidamente, portanto, ambas as melhorias são bem-vindas. Embora a diferença de tamanho seja no máximo de milímetros, qualquer espaço para uma bateria ainda um pouco maior pode valer seu peso em ouro.

Claro, a Apple sem dúvida estará trabalhando para aumentar a eficiência de sua própria tecnologia, desde o chipset que alimentará o iPhone 14 até o software que ele roda, e isso também terá um grande impacto no desempenho da bateria no cômputo final.

Teremos que esperar um bom tempo para obter uma linha oficial sobre isso da Apple, mas é um sinal positivo, pelo menos.

Escrito por Max Freeman-Mills.