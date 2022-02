Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple introduziu discretamente um novo recurso chamado Tap to Pay no iPhone . Ele permite que iPhones compatíveis aceitem pagamentos via Apple Pay, cartões de crédito e débito sem contato e outras carteiras digitais. Mas a melhor parte é que não há necessidade de hardware adicional. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o Tap to Pay.

Em fevereiro de 2022, a Apple anunciou planos de lançar o Tap to Pay no iPhone. Essencialmente, permite que você use dispositivos móveis como um terminal de pagamento. Acredita-se que a aquisição da startup Mobeewave pela Apple seja a base dessa tecnologia. O recurso suporta pagamentos do Apple Pay, cartões de crédito e débito sem contato e outras carteiras digitais.

O Tap to Pay é notável porque, anteriormente, as empresas que aceitavam pagamentos sem contato em um iPhone precisavam usar hardware adicional de terceiros, como o dongle Square Reader.

Por enquanto, está limitado a empresas e comerciantes que desejam aceitar pagamento sem contato por meio de aplicativos iOS compatíveis usando um iPhone XS ou mais recente. No checkout, uma empresa solicitará que você tenha seu próprio iPhone ou Apple Watch, cartão de crédito ou débito sem contato ou outra carteira digital próxima ao iPhone do comerciante e, em seguida, o pagamento será concluído com segurança usando a tecnologia NFC.

Em outras palavras, de acordo com a Apple, todos os comerciantes precisarão no futuro de seus iPhones para aceitar e processar pagamentos.

A Stripe anunciou que será a primeira plataforma de pagamento a oferecer "Tap to Pay on iPhone" para seus clientes empresariais, incluindo o aplicativo Shopify Point of Sale, na primavera de 2022. Plataformas e aplicativos de pagamento adicionais serão lançados no final do ano, de acordo com para a Apple. As Apple Stores nos EUA também lançarão o recurso em algum momento de 2022.

O recurso será lançado nos EUA no final de 2022. Parece ser exclusivo dos EUA no lançamento, sem outros países anunciados.

Embora o Tap to Pay ainda não esteja pronto para você usar - a API de suporte está disponível no iOS 15.4 beta 2 (saiba como instalá-lo aqui ), potencialmente habilitando o recurso no iPhone XS e modelos posteriores.

Existem iPhones mais antigos com NFC - mas, por enquanto, os modelos iPhone 6, 7 e 8 não estão na lista de compatíveis.

Confira o guia do Pocket-lint no Apple Pay para saber mais sobre como a carteira digital funciona.

Escrito por Maggie Tillman.