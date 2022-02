Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Muitos observadores da Apple previram há muito tempo que a Apple realizará um evento nesta primavera para anunciar produtos, mas um novo relatório agora lança algum peso por trás dessas suposições educadas.

Mark Gurman, da Bloomberg, uma fonte confiável para os rumores da Apple, afirmou que a Apple quer realizar um evento de primavera em 8 de março de 2022 para apresentar um iPhone SE de baixo custo com 5G. A empresa com sede em Cupertino também pode revelar um iPad Air renovado com suporte para 5G e executando uma nova CPU durante a vitrine.

Lembre-se de que os rumores de um modelo atualizado do iPhone SE estão circulando há algum tempo. A Bloomberg disse que o novo modelo oferecerá um chip mais rápido - provavelmente o A15 - e câmeras atualizadas dentro de um corpo semelhante ao modelo existente com tela de 4,7 polegadas. ( Esse telefone foi lançado em 2020 por US $ 399 e ainda está disponível por esse preço.) Não há informações sobre se o Touch ID será incluído.

Gurman também ouviu que os consumidores devem esperar uma nova versão do iOS com uma versão do Face ID compatível com máscara em março. O software beta público para iPhone e iPad já está disponível com esse recurso.

Há até rumores de que um novo modelo de Mac executando a CPU personalizada da Apple pode chegar em março - mas não espere isso durante o evento de hardware, estranhamente. Além disso, no final de 2022, a Apple pode lançar novos desktops iMac e Mac Pro, um MacBook Air redesenhado, um MacBook Pro atualizado, três Apple Watches e quatro modelos de iPhone 14. Ah, e novos AirPods também são esperados.

Se nada disso lhe interessa porque você tem suas esperanças no set de um fone de ouvido AR / VR de realidade mista da Apple , pode ter que esperar um pouco, porque isso não chegará até 2023, aparentemente.

