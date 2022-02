Apple iPhone SE 3 e dois iPads aparecem nos dados de importação

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Espera-se que a Apple anuncie a próxima geração do iPhone SE no primeiro semestre deste ano, e também há evidências que sugerem que haverá alguns novos iPads chegando também.

Houve muitos rumores em torno do iPhone SE 3 - ou iPhone SE Plus, como também foi chamado - com muitos afirmando que chegará em março ou abril de 2022, e o relatório mais recente parece apoiar isso.

A 91 Mobiles afirmou que fontes da indústria disseram que um novo iPhone de baixo custo e dois modelos de iPad foram importados para a Índia para testes. Aparentemente, o modelo do iPhone foi importado com os números de modelo A2595, A2783 e A2784 e custa cerca de US$ 300.

Nenhum detalhe é oferecido no relatório em torno do dispositivo, embora se espere que seja o iPhone SE de 4,7 polegadas que oferece um design semelhante ao seu antecessor, mas com um processador e recursos 5G.

Os modelos de iPad importados estão sob os números de modelo A2588 e A2589, bem como A2757 e A2761. Espera-se que os dois primeiros sejam um novo iPad Air , com preço entre US$ 500 e US$ 700, de acordo com o relatório, enquanto os dois últimos números de modelo são considerados um iPad mais barato, com preço em torno de US$ 300.

Por enquanto, nada é oficial, embora você possa ler todos os rumores em torno do iPhone SE 3 em nosso recurso de arredondamento separado .

Escrito por Britta O'Boyle.