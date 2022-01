Como instalar os betas públicos do iOS 15.4 e iPadOS 15.4

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Após o lançamento para os desenvolvedores, a Apple agora está lançando os primeiros betas públicos do iOS 15.4 e iPadOS 15.4 para testadores beta públicos.

Esses betas incluem uma série de novos recursos, incluindo controle universal e suporte a ID de rosto ao usar máscaras ( sem necessidade de Apple Wath ). Se você está ansioso para testá-los e está disposto a correr o risco de encontrar possíveis bugs no software, veja como você pode instalar os betas em seu iPhone e iPad secundários.

Você pode instalar as versões beta públicas do iOS 15.4 e iPadOS 15.4 agora em menos de cinco minutos. É grátis e fácil de fazer - basta seguir os passos abaixo.

Acesse o site do software beta da Apple no seu iPhone ou iPad pelo navegador Safari. Procure o botão de login e faça login com suas credenciais de ID Apple. Na próxima página, role para baixo até o subtítulo "Começar". Na próxima página, selecione o link "Inscrever" seu dispositivo - se você ainda não o registrou. Na próxima página, procure o botão que diz “Baixar perfil” e toque nele. Isso servirá como um aviso. Selecione "Permitir". Você receberá um pop-up que diz que você pode definir o novo perfil no aplicativo Configurações. Abra o aplicativo Configurações e procure a nova seção "Perfil baixado" perto do topo. Selecione-o e você terá acesso ao download do software beta. Selecione "Instalar" no canto e digite novamente sua senha. Concorde com a declaração de consentimento tocando em "Instalar" mais uma vez. Pode ser necessário reiniciar o dispositivo para ativar o perfil.

Existem alguns recursos interessantes incluídos, como a capacidade de usar o Face ID com uma máscara (apenas para iPhone 12 ou mais recente), acesso a 37 novos emojis (como bolhas, morder o lábio, muleta etc.) você trabalha com um único mouse e teclado e alterna entre o Mac e o iPad para uma experiência perfeita - sem necessidade de configuração. Você pode arrastar e soltar conteúdo entre dispositivos, com o mouse movendo-se por todas as telas como se estivessem amarrados.

Consulte nossos guias abaixo para obter mais detalhes:

As próximas atualizações de software da Apple para iPhone e iPad não estarão prontas para todos os consumidores até a primavera de 2022. Nesse ponto, elas serão lançadas para iPhones e iPads mais recentes como uma atualização gratuita que você pode instalar facilmente através do aplicativo Configurações - não há necessidade de mexer com perfis beta.

Escrito por Maggie Tillman.