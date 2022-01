Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Embora a Apple tenha acabado de lançar o iOS 15.3, já está avançando com o iOS 15.4, lançando uma versão beta para desenvolvedores.

A atualização de software ainda não está oficialmente disponível ao público; está disponível apenas para os desenvolvedores testarem. Mas apresenta um novo recurso particularmente empolgante: a capacidade de desbloquear seu iPhone via Face ID enquanto usa uma máscara - não é necessário o Apple Watch. A Apple disse que, com o iOS 15.4 beta, o iPhone agora pode reconhecer "os recursos exclusivos ao redor do olho para autenticar", mas observou que o Face ID ainda é mais preciso quando configurado para reconhecimento facial.

O recurso também funcionará se você estiver usando óculos, mas não óculos de sol.

Lembre-se de que a Apple há muito tempo permite que os usuários do iPhone desbloqueiem seu dispositivo via Face ID - desde que possuam e usem um Apple Watch como chave.

Com a nova versão beta do desenvolvedor do iOS 15.4, no entanto, a Apple espera abandonar esse requisito desajeitado. Mas você ainda precisará ativar a opção. Na seção Face ID e senha do aplicativo Configurações no seu iPhone, basta selecionar a opção "Usar Face ID com uma máscara" para começar. É tão rápido e fácil.

É importante notar que o público não poderá usar o Face ID enquanto estiver usando um recurso de máscara até o lançamento do iOS 15.4 e, mesmo assim, a Apple poderá retirá-lo do lançamento oficial devido a bugs. Ainda assim, o fato de os desenvolvedores poderem começar a testá-lo agora é um bom sinal de que ele está chegando mais cedo ou mais tarde.

Escrito por Maggie Tillman.