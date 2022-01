Apple iPhone SE 5G e novo iPad Air esperados para março ou abril

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Houve uma série de rumores envolvendo o próximo Apple iPhone SE nos últimos meses, mas o mais recente vem de uma fonte muito confiável, juntamente com algumas informações extras sobre o que mais está programado para vir da gigante de Cupertino.

Mark Gurman, da Bloomberg, afirmou que o próximo evento da Apple ocorrerá como de costume em março ou abril e verá uma série de pequenas atualizações anunciadas, incluindo o iPhone SE com 5G, um novo chip e um design semelhante ao seu antecessor.

Gurman também acredita que o evento da primavera verá uma atualização para o excelente iPad Air (2020) , no entanto, alegando que o iPad intermediário provavelmente receberá o chip A15 do iPhone 13 , correspondendo ao do iPad mini .

O relatório também especulou sobre o que mais poderia aparecer, com Gurman assumindo que a linha iPad Pro não chegaria até o final da primavera, mas que um Mac mini ou iMac de última geração poderia aparecer com o chip M1 Pro no primeiro semestre de 2022. .

Em termos do tradicional evento de outono, Gurman disse que a Apple está "preparando a maior variedade de novos produtos de hardware em sua história". Ele acredita que isso inclui quatro iPhones, três Apple Watches, um MacBook Pro de baixo custo, um iMac atualizado, um novo MacBook Air, bem como um iPad de baixo custo e novos iPad Pros. Ele também disse que os AirPod Pros veriam uma atualização.

Por enquanto, tudo é especulação, embora você possa ler todos os rumores em torno de alguns dos vários produtos em nossos recursos separados .

Escrito por Britta O'Boyle.