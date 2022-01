Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Existem tantas dicas e truques embutidos no software do iPhone , alguns dos quais são agradáveis e óbvios, enquanto outros são um pouco mais ocultos.

Você sabia, por exemplo, que existe uma maneira mais rápida de alternar entre as guias no Safari do que ter que tocar nos quadrados no canto inferior direito e escolher uma guia diferente?

Bem, há e estamos prestes a dizer-lhe como. Você pode nos agradecer depois.

Existem algumas maneiras de alternar entre as guias ao usar o Safari no seu iPhone. Você pode usar a maneira padrão, que faz com que você toque nos dois quadrados no canto inferior direito e selecione uma guia diferente, ou siga as etapas abaixo.

Abrir Safari Deslize para a direita ou para a esquerda na barra de endereço É isso! Cada deslize o levará a uma guia que você já abriu.

Assim como ao alternar entre as guias no Safari, você pode tocar nos dois quadrados no canto inferior direito para ver todas as guias abertas. Há uma maneira mais rápida embora.

Abrir Safari Deslize de baixo para cima em uma guia aberta É isso! Você verá todas as suas guias abertas aparecerem em uma grade, como acontece quando você toca nos dois quadrados.

Não há mais nada que você precise saber em termos de troca de guias, mas temos algumas dicas favoritas abaixo que talvez você não conheça.

Escrito por Britta O'Boyle.