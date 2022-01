Como ativar o modo escuro no iPhone rapidamente

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Houve um tempo em que o modo escuro em um aplicativo era um recurso bastante grande, embora esse não seja mais o caso, com o modo escuro agora sendo o nível do sistema no Android e no iPhone .

Você pode optar por definir o modo escuro para ativar automaticamente com base na hora do dia ou configurá-lo sempre que quiser, mas nem sempre precisa acessar Configurações no seu iPhone se seguir estas etapas abaixo.

Para ativar o modo escuro no seu iPhone, você precisa ir para Configurações> Tela e brilho> Toque em escuro. A partir daqui, você pode definir uma programação automática com opções para ativar o modo escuro até o nascer do sol ou escolher uma programação personalizada.

Também é possível adicionar o ícone do modo escuro ao seu Centro de Controle, o que permite alternar entre o modo escuro e claro no seu iPhone apenas deslizando para baixo na parte superior da tela - muito mais rápido do que entrar em Configurações sempre.

Para adicionar o ícone do modo escuro à sua Central de Controle:

Abra as Configurações no seu iPhone Toque em Centro de Controle Pressione "+" ao lado do Modo Escuro

Para alternar entre o modo escuro e claro depois de seguir as etapas acima, deslize para baixo a partir do canto superior direito da tela do seu iPhone se você tiver um iPhone com Face ID ou de baixo para cima para aqueles com um iPhone com Touch ID e toque no Ícone do modo escuro (meio círculo preto e branco e meio círculo).

É isso. Tocar no ícone do modo escuro permitirá que você alterne entre o modo escuro e claro conforme desejar.

Essas 3 capas manterão seu iPhone 13 fino, protegido e com uma aparência fantástica Por Pocket-lint International Promotion · 25 Outubro 2021 Você pode obter todos os tipos de estilos e níveis de proteção dos estojos de Pitaka.

Escrito por Britta O'Boyle.